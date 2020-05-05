HP анонсировала игровые компьютеры OMEN с процессорами AMD Ryzen 3000 и Intel Comet Lake S





Компания HP подготовила к выпуску несколько новых игровых настольных компьютеров в рамках линейки OMEN. В этих устройствах на выбор пользователей предлагаются процессоры Intel Comet Lake S или AMD Ryzen 3000. Компьютеры OMEN 25L и 30L предлагают возможность гибкого конфигурирования.

Поклонники продукции Intel могут выбрать модель процессора вплоть до Core i9-10900K. В то же время любители устройств AMD могут сконфигурировать систему, используя чипы вплоть до Ryzen 9 3900. Объём оперативной памяти может достигать 64 ГБ. В устройствах применяются модули памяти HyperX FURY DDR4-3200MHz XMP. Для хранения данных предлагается использовать твердотельный накопитель WD_Black ёмкостью до 2 ТБ, который обеспечивает максимальную скорость чтения данных до 3430 МБ/с и максимальную скорость записи информации до 3000 МБ/с. Графическая подсистема может включать дискретный видеокарты вплоть до NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 5700 XT. Системы включают блоки питания Cooler Master.

В новых настольных компьютерах HP OMEN используются ножки увеличенной высоты – 15 мм. Это позволяет повысить эффективность охлаждения. Модель 30L оборудована дополнительным 120-миллиметровым вентилятором Cooler Master с RGB подсветкой, расположенным на передней части системного блока. Кроме того, эта модель отличается и компоновкой комплектующих внутри системного блока. В частности, видеокарта была перемещена в более высокое положение, чтобы повысить её тепловую эффективность. Как и в прошлогодних устройствах OMEN Obelisk, в корпусе 30L имеется стеклянная панель, которая позволяет видеть внутренние компоненты ПК и шесть зон RGB подсветки. В случае модели 25L применяется сплошная металлическая боковая панель, и компьютер уже не выглядит, как украшенная гирляндами новогодняя ёлка.

Производитель заявляет, что данные новинки являются наиболее легко кастомизируемыми игровыми компьютерами, из когда-либо им созданных. Помимо возможности гибко подобрать конфигурацию под собственные нужды и размер кошелька, новые системы OMEN Desktop также предусматривают возможность безотвёрточного доступа ко внутренним компонентам, что облегчает замену и модернизацию комплектующих.

Новые игровые компьютеры HP OMEN Desktop уже доступны для покупки по цене от $899,99 за модель 25L, а цена версии 30L стартует с отметки $1199,99.

Источник: neowin