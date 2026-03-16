16.03.2026

Игровые ПК подорожают на 15-30%: MSI о дефиците GPU NVIDIA и росте цен на память

Вадим Карпусь

Ігрові ПК подорожчають на 15-30%: MSI про дефіцит GPU NVIDIA та ріст цін на пам'ять

MSI предупредила о сложной ситуации на рынке компьютерного оборудования. По данным издания Money UDN, производитель планирует повысить цены на свои игровые продукты на 15-30%. Так компания пытается компенсировать ожидаемое падение поставок в этом году. При этом компания ожидает, что мировой рынок ПК в 2026 году сократится на 10-20%, что заметно хуже прогнозов некоторых аналитических компаний.


Руководство MSI во время последнего брифинга для инвесторов заявило, что 2026 год может стать самым сложным за всю историю компании. Среди главных причин называют острый дефицит памяти, подорожание SSD и нехватку графических процессоров для геймерских систем. Особенно заметной стала проблема с видеокартами NVIDIA. По оценке MSI, поставки игровых GPU примерно на 20% ниже реального спроса рынка.

«Этот год является самым сложным для компании с момента ее основания. Индустрия ПК сталкивается с большими вызовами, главным образом из-за серьезного дефицита памяти. Помимо Micron, SK hynix и Samsung, MSI также имеет долгосрочные партнерства с тайваньскими поставщиками, такими как Nanya Technology. Поставки GPU NVIDIA также недостаточны, а дефицит оценивается примерно в 20%. В результате рынок ПК может сократиться на 10-20%, что серьезнее прогноза исследовательских компаний, которые ожидают падения примерно на 10%», — прокомментировал ситуацию руководитель MSI Хуан Цзиньцина.

Чтобы сохранить прибыльность, MSI планирует уменьшить количество бюджетных моделей и сосредоточиться на более дорогих конфигурациях. Ранее примерно 30% ассортимента приходилось на недорогие решения. Теперь компания хочет сместить акцент на средний и высший ценовой сегмент с более высокой маржинальностью. В частности, упоминаются системы на базе видеокарт уровня NVIDIA GeForce RTX 5060 и NVIDIA GeForce RTX 5070.


Ситуацию усложняет резкий рост цен на оперативную память. Например, 16 ГБ памяти в прошлом году во втором квартале стоили около $40, а сейчас цена поднялась примерно до $170-$180, а иногда доходит даже до $200. Компания также уточнила текущие цены на различные стандарты памяти:

  • 16 ГБ DDR4 — примерно $110-$120
  • 16 ГБ DDR5 — около $170-$180

Из-за этого MSI корректирует свои планы относительно материнских плат. Если раньше компания делала ставку преимущественно на DDR5, то теперь она расширяет поддержку DDR4, поскольку такая память значительно дешевле. MSI отмечает, что держит запас памяти примерно на один-два месяца, но не планирует активно наращивать продажи бюджетных моделей.

Параллельно компания усиливает развитие серверного направления. MSI ожидает, что доход от серверных продуктов будет расти на 50-100% ежегодно в течение следующих трех-пяти лет.

Если прогнозы MSI оправдаются, рынок ПК в ближайшие годы может столкнуться с одновременным дефицитом компонентов и ростом цен. Нехватка GPU, подорожание памяти и изменение стратегии производителей могут привести к тому, что игровые системы станут ощутимо дороже. А бюджетные модели могут вообще исчезнуть.

Источник: videocardz

