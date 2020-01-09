HP показала моноблок с GPU GeForce RTX 2080, лёгкий ноутбук Elite Dragonfly G2 с автономностью до 24 часов и обновлённый Spectre x360 15
Компания HP привезла на выставку CES 2020 несколько своих новых продуктов. Одной из новинок стал высокопроизводительный моноблочный компьютер Envy 32 AiO, ориентированный на создателей контента.
Устройство содержит 31,5-дюймовый дисплей с разрешением 4K и сертификацией HDR600. Максимальная яркость изображения составляет 600 нит, а максимальная контрастность – 6000:1. Устройство несёт на борту процессор Intel Core i7 9-го поколения с показателем TDP 65 Вт, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 (Max-Q). Как заявляет производитель, это первый моноблочный компьютер, сертифицированный NVIDIA RTX Studio. Среди прочих особенностей новинки упоминаются акустическая система Bang & Olufsen (динамики и сабвуфер) и встроенная в подставку беспроводная зарядная панель Qi, которая работает даже в том случае, когда компьютер выключен. Моноблок HP Envy 32 AiO уже доступен для заказа на сайте производителя по цене от $1599,99.
Вместе с тем, HP обновила свой ноутбук Elite Dragonfly. Модель Elite Dragonfly G2 получила процессоры Intel 10-го поколения. Конфигурация может включать чипы Intel Core i3, i5 или i7, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 2 ТБ. Летом также должна появиться модификация на базе чипов Core vPro 10-го поколения. Устройство предлагается с опциональным дисплеем с разрешением UHD и сертификацией HDR 400. Аппарат содержит веб-камеру с дополнительной шторкой для обеспечения приватности, модуль связи 5G или LTE и батарею, которая обеспечивает до 16,5 или до 24 часов автономной работы. Примечательно, что масса ноутбука составляет всего около 1 кг. Дополнительно сообщается о функциях обеспечения приватности Sure View (блокирует сторонним наблюдателям возможность видеть изображение на экране) и отслеживания Tile. Новая версия HP Elite Dragonfly G2 поступит в продажу в феврале по цене от $1549.
Вместе с тем, на выставке демонстрировалась обновлённая версия ноутбука HP Spectre x360 15. 15,6-дюймовая версия получила дисплей с более тонкими рамками, а размеры устройства уменьшились сразу на 13%. Сам дисплей выполнен на базе OLED панели с разрешением 4K, имеет антибликовое покрытие и поддерживает функцию True Black HDR. Дисплей также поддерживает сенсорный ввод. Обновлённая система получила процессоры Intel 10-го поколения (вплоть до Intel Core i7) и последние версии видеокарт NVIDIA. Среди прочих улучшений упоминаются более эффективная система охлаждения, поддержка WiFi 6, функции приватности. Новая версия HP Spectre x360 15 поступит в продажу в марте по цене от $1599.