HP представила обновленные ноутбуки Pavilion x360

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Ноутбуки-трансформеры HP Pavilion x360 14 и 15 обновились, усовершенствовав свои развлекательные возможности. Устройства позиционируются для пользователей, которые хотят поиграть или постримить контент, где бы они не находились. Новинки немного преобразились внешне, стали чуть компактнее предшественников и получили свежее железо, включая модули Wi-Fi 6.

Pavilion x360 14 Pavilion x360 15 Процессор 11th Gen Intel

Core i3/i5/i7

Pentium 11th Gen Intel

Core i3-1125G4

Core i5-1135G7

Core i7-1165G7 RAM Dual channel (опционально)

Intel Optane H10, H20 (опционально) 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ

DDR4-3200

Dual channel (опционально)

16 ГБ Intel Optane (опционально) Графика Intel Iris Xe (i5, i7)

Intel UHD (i3) Intel Iris Xe (i5, i7)

Intel UHD (i3) Накопитель до 1 ТБ M.2 PCIe SSD 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

M.2 PCIe NVMe SSD Дисплей 14 дюймов

1366×768 (HD)

1920×1080 (FHD)

Есть поддержка сенсорного ввода и стилуса 15.6 дюймов

1366×768 (HD)

1920×1080 (FHD)

Есть поддержка сенсорного ввода и стилуса Автономность до 8 часов 43 Вт*ч Беспроводные модули Wi-Fi 6 Wi-Fi 5

Wi-Fi 6

Bluetooth 5 Габариты 322 x 209 x 19.15 мм

1.5 кг 357.6 x 229.1 x 20.6 мм

1.89 кг Интерфейсы USB-C

два USB-A

HDMI 2.0

3.5-мм аудиоразъем

microSD кардридер

Обе модели Pavilion x360 оснащены дополнительным геймерским ПО OMEN Gaming Hub. Софт может отображать необходимые показатели системы в режиме реального времени и поддерживает настраиваемые сочетания клавиш. Если у вас есть более мощный игровой ноутбук OMEN, можно транслировать игры на устройство Pavilion через Remote Play.

HP Pavilion x360 15 уже поступил в продажу по цене от $749.99. А вот 14-дюймовую модель придется подождать до весны.

Источник: Windows Central