HP представила обновленные ноутбуки Pavilion x360
Ноутбуки-трансформеры HP Pavilion x360 14 и 15 обновились, усовершенствовав свои развлекательные возможности. Устройства позиционируются для пользователей, которые хотят поиграть или постримить контент, где бы они не находились. Новинки немного преобразились внешне, стали чуть компактнее предшественников и получили свежее железо, включая модули Wi-Fi 6.
|Pavilion x360 14
|Pavilion x360 15
|Процессор
|11th Gen Intel
Core i3/i5/i7
Pentium
|11th Gen Intel
Core i3-1125G4
Core i5-1135G7
Core i7-1165G7
|RAM
|Dual channel (опционально)
Intel Optane H10, H20 (опционально)
|8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ
DDR4-3200
Dual channel (опционально)
16 ГБ Intel Optane (опционально)
|Графика
|Intel Iris Xe (i5, i7)
Intel UHD (i3)
|Intel Iris Xe (i5, i7)
Intel UHD (i3)
|Накопитель
|до 1 ТБ M.2 PCIe SSD
|256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
M.2 PCIe NVMe SSD
|Дисплей
|14 дюймов
1366×768 (HD)
1920×1080 (FHD)
Есть поддержка сенсорного ввода и стилуса
|15.6 дюймов
1366×768 (HD)
1920×1080 (FHD)
Есть поддержка сенсорного ввода и стилуса
|Автономность
|до 8 часов
|43 Вт*ч
|Беспроводные модули
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 5
Wi-Fi 6
Bluetooth 5
|Габариты
|322 x 209 x 19.15 мм
1.5 кг
|357.6 x 229.1 x 20.6 мм
1.89 кг
|Интерфейсы
|USB-C
два USB-A
HDMI 2.0
3.5-мм аудиоразъем
microSD кардридер
Обе модели Pavilion x360 оснащены дополнительным геймерским ПО OMEN Gaming Hub. Софт может отображать необходимые показатели системы в режиме реального времени и поддерживает настраиваемые сочетания клавиш. Если у вас есть более мощный игровой ноутбук OMEN, можно транслировать игры на устройство Pavilion через Remote Play.
HP Pavilion x360 15 уже поступил в продажу по цене от $749.99. А вот 14-дюймовую модель придется подождать до весны.
Источник: Windows Central