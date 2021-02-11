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HP представила обновленные ноутбуки Pavilion x360

HP представила обновленные ноутбуки Pavilion x360

HP представила обновленные ноутбуки Pavilion x360


Ноутбуки-трансформеры HP Pavilion x360 14 и 15 обновились, усовершенствовав свои развлекательные возможности. Устройства позиционируются для пользователей, которые хотят поиграть или постримить контент, где бы они не находились. Новинки немного преобразились внешне, стали чуть компактнее предшественников и получили свежее железо, включая модули Wi-Fi 6.

Pavilion x360 14Pavilion x360 15
Процессор11th Gen Intel
Core i3/i5/i7
Pentium		11th Gen Intel
Core i3-1125G4
Core i5-1135G7
Core i7-1165G7
RAMDual channel (опционально)
Intel Optane H10, H20 (опционально)		8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ
DDR4-3200
Dual channel (опционально)
16 ГБ Intel Optane (опционально)
ГрафикаIntel Iris Xe (i5, i7)
Intel UHD (i3)		Intel Iris Xe (i5, i7)
Intel UHD (i3)
Накопительдо 1 ТБ M.2 PCIe SSD256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
M.2 PCIe NVMe SSD
Дисплей14 дюймов
1366×768 (HD)
1920×1080 (FHD)
Есть поддержка сенсорного ввода и стилуса		15.6 дюймов
1366×768 (HD)
1920×1080 (FHD)
Есть поддержка сенсорного ввода и стилуса
Автономностьдо 8 часов43 Вт*ч
Беспроводные модулиWi-Fi 6Wi-Fi 5
Wi-Fi 6
Bluetooth 5
Габариты322 x 209 x 19.15 мм
1.5 кг		357.6 x 229.1 x 20.6 мм
1.89 кг
ИнтерфейсыUSB-C
два USB-A
HDMI 2.0
3.5-мм аудиоразъем
microSD кардридер

Обе модели Pavilion x360 оснащены дополнительным геймерским ПО OMEN Gaming Hub. Софт может отображать необходимые показатели системы в режиме реального времени и поддерживает настраиваемые сочетания клавиш. Если у вас есть более мощный игровой ноутбук OMEN, можно транслировать игры на устройство Pavilion через Remote Play.

HP представила обновленные ноутбуки Pavilion x360

HP Pavilion x360 15 уже поступил в продажу по цене от $749.99. А вот 14-дюймовую модель придется подождать до весны.

Источник: Windows Central

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