HP создала модульный моноблочный компьютер Mini-in-One, поддерживающий возможность модернизации





Моноблочные компьютеры фактически представляют собой дисплей с интегрированными компьютерными компонентами. Такой подход позволяет экономить место на рабочем столе, но не обеспечивает возможности модернизации системы в случае необходимости. Компания HP решила устранить эту проблему в своей системе Mini-in-One 24 Display, выделив компьютерные компоненты в специальный блок, который устанавливается в специальный слот на задней части дисплея.

Схожего эффекта можно добиться, используя отдельный монитор или телевизор с системой крепления VESA и небольшой компьютер или систему Intel NUC. Однако подход HP имеет некоторые преимущества. В частности, дизайн системы выглядит более согласованно и монолитно, а позади дисплея нет лишних кабелей. К тому же, включение всей системы осуществляется всего лишь одной кнопкой.

Что касается технических характеристик HP Mini-in-One 24 Display, то устройство оснащено 23,8-дюймовой панелью с Full HD разрешением 1920х1080 точек, частотой обновления 60 Гц и антибликовым покрытием. Также на лицевой панели имеются стерео динамики, два микрофона и Full HD веб-камера, дополненная шторкой для обеспечения приватности. Поддерживается возможность наклона поверхности дисплея в диапазоне от -5 до 30 градусов.

Компьютерный блок HP Mini PC подключается к мониторному блоку через порт USB-C. Он содержит несколько дополнительных интерфейсом для подключения периферии и дополнительных мониторов. В случае необходимости модернизации системы, пользователь может заменить оперативную память или накопитель. Но если потребуется более существенная модернизация, например, установить более производительный процессор, то блок HP Mini PC можно заменить на более производительную модель ПК. Заявлена совместимость Mini-in-One 24 Display с системами малого форм-фактора HP ProDesk и EliteDesk Mini G5, которые позволяют устанавливать процессоры с показателем TDP до 65 Вт. EliteDesk Mini G5 может включать процессор Intel от Celeron G4930 до Core i7-8700, до 64 ГБ ОЗУ, SSD ёмкостью до 512 ГБ или жёсткий диск ёмкостью до 2 ТБ.

Система HP Mini-in-One 24 Display поступит в продажу в августе этого года по цене $279. Компьютерный блок HP Mini PC (или другой совместимый) предстоит покупать отдельно. Что касается EliteDesk Mini G5, то это устройство будет доступно для покупки в июле, а его стоимость стартует с отметки $924.

Источник: liliputing