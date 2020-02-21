HTC представила новые VR-гарнитуры VIVE Cosmos и показала прототип очков смешанной реальности Proton





HTC расширила ассортимент гарнитур виртуальной реальности, представив серию устройств VIVE Cosmos с тремя новыми сменными лицевыми панелями, которые расширяют их функциональность.

Топовая модель Cosmos Elite является прямым обновлением оригинальной VIVE. Гарнитура поставляется с лицевой панелью с внешним слежением и включает две базовые станции SteamVR с технологией Lighthouse. Внешнее отслеживание, как правило, более точное, и HTC позиционирует Cosmos Elite как новый гаджет для продвинутых VR-игр, таких как Pistol Whip и Superhot. Для отслеживания движения головы и контроллера используется Inside-out подход за счёт камер на гарнитуре. Cosmos Elite поступит в продажу в первом квартале этого года по цене $899.

Cosmos Play – гарнитура начального уровня, которая предназначена для новичков в виртуальной реальности. В лицевой панели установлены две камеры, а в общей сложности используются четыре камеры вместо шести. Система подходит для несложных VR-приложений, таких как Viveport Video и Angry Birds VR.

Cosmos XR является универсальной гарнитурой с высококачественными проходными камерами XR, которые позволяют видеть реальный мир через гарнитуру с широким полем зрения. Это в свою очередь позволяет создавать высококачественные приложения дополненной реальности. Cosmos XR может быть лучшим вариантом, чем покупка второй AR-гарнитуры. Более подробная информация об устройстве будет представлена на конференции Game Developers Conference в следующем месяце, а набор для разработчиков выйдет во втором квартале текущего года.

Параллельно с линейкой новых гарнитур Cosmos компания HTC объявила о разработке абсолютно нового устройства смешанной реальности под рабочим названием Proton и поделилась его концептуальными изображениями. Гарнитура по своим функциональным возможностям похожа на предстоящую модель Cosmos XR, но внешне выглядит как лыжные очки. В отличие от тех же Magic Leap или Microsoft HoloLens, новая разработка HTC предусматривает наличие проходных камер, которые смешивают картинку из реального мира с виртуальными элементами.

HTC рассказала о двух возможных версиях продукта: первая является полностью автономной, а у второй некоторые компоненты находятся во внешнем модуле. Глава HTC Ив Мэтр (Yves Maitre) отметил, что второй вариант может иметь поддержку 5G, поскольку размещать 5G-антенну возле мозга нецелесообразно. Proton пока находится в разработке, поэтому о характеристиках, стоимости и даже окончательном форм-факторе говорить ещё рано. Единственное, что компания упомянула, это микродисплеи высокого разрешения.

Источники: The Verge (2)