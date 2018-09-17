Huami выпустила умные часы с постоянным отслеживанием сердечного ритма и фитнес-трекер с датчиком ЭКГ

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Компания Huami выпустила сразу несколько новых носимых устройств. Одной из новинок стали умные часы Huami Amazfit Verge, оснащённые 1,3-дюймовым круглым AMOLED дисплеем (диаметр 43 мм) с разрешение 360х360 точек. Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3.

Устройство изготовлено в пластиковом корпусе и дополнено съёмным силиконовым ремешком. При этом заявлена сертификация по стандарту IP68, но плавать с часами не рекомендуется. Масса — 46 г. Новинка оснащена 2-ядерным процессором с частотой 1,2 ГГц, оперативной памятью объёмом 512 МБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 4 ГБ.

В устройстве интегрирован оптический сенсор сердечного ритма, который постоянно отслеживает пульс. При нетипичных показателях частоты сердечных сокращений пользователь будет получать соответствующие уведомления. Также в часах имеются модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.0+BLE, модули навигации GPS+GLONASS (с поддержкой 11 различных спортивных режимов), геомагнитный сенсор и сенсор атмосферного давления. Также имеется модуль NFC и поддерживается функция бесконтактных платежей. Комплектный аккумулятор обеспечивает до 5 дней автономной работы при типичном использовании.

Умные часы Huami Amazfit Verge содержат 13 встроенных электронных циферблатов и позволяют устанавливать собственные циферблаты. Ещё одной программной особенностью является интеграция виртуального ассистента Xiao с поддержкой приложения для умного дома MIJIA. Благодаря этому прямо с часов можно управлять работой устройств умного дома. Умные часы Huami Amazfit Verge доступны для заказа с 17 сентября по цене $116.

Ещё одной новинкой стал фитнес-браслет Huami Amazfit Health Band 1S. Устройство пришло на смену модели Amazfit Health Band, выпущенной в апреле прошлого года. При этом новое устройство сохранило предыдущий дизайн, но получило ряд новых функций. Цена осталась на прежнем уровне.

В Huami Amazfit Health Band 1S применяется OLED дисплей диагональю 0,42 дюйма. Здесь используется фотоэлектрический датчик для отслеживания сердечного ритма и фаз сна, а также отдельный датчик ЭКГ. Благодаря этому часы могут выводить электрокардиограмму либо на собственный дисплей, либо на экран подключенного смартфона. В случае отклонений в частоте сердечных сокращений, пользователю будет отправлено соответствующее уведомление. Традиционно, отслеживается физическая активность пользователя. Все накопленные данные передаются в приложение через беспроводной интерфейс Bluetooth 4.0.

Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP67. Батарея заряжается за 2,5 часа и обеспечивает до 7 дней автономной работы. Масса новинки составляет 10 г. Фитнес-трекер Huami Amazfit Health Band 1S доступен для заказа с сегодняшнего дня по цене около $101.

Источник: gizmochina 1, 2