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Компания HyperX представила новые геймерские гарнитуры Cloud Stinger S и Cloud Stinger Core Wireless.

Модель HyperX Cloud Stinger S поддерживает виртуальное объемное 7.1 звучание с помощью программного обеспечения NGENUITY и 50-миллиметровых направленных динамиков. Она весит всего 275 граммов и оснащена поворачивающимися на 90 градусов чашами, которые обеспечивают дополнительный комфорт.

Амбюшуры выполнены из пены с эффектом памяти формы и мягкого кожзаменителя, а стальные ползунки позволяют рассчитывать на долговечность конструкции. Встроенный микрофон с пассивным шумоподавлением сертифицирован TeamSpeak и Discord, его легко отключить поворотом вверх. Геймерская гарнитура HyperX Cloud Stinger S доступна по рекомендованной розничной цене $59,99.

В свою очередь новая беспроводная игровая гарнитура серии Cloud Stinger Core выполнена в белом цвете и ориентирована на консольных геймеров. Модель отличается легкой конструкцией, она весит всего 244 грамма, и снабжена мягкими амбушюрами (и 40-миллиметровыми динамиками), обеспечивающими комфорт во время длительных игровых сессий. Гарнитура получила ряд фирменных функций, среди которых — удобный регулятор громкости, расположенный на чашке наушников, отключаемый микрофон с функцией шумоподавления и регулируемые стальные ползунки.

Беспроводная игровая гарнитура HyperX Cloud Stinger Core Wireless совместима с PS4 и ПК, она обеспечивает беспроводное подключение в радиусе до 12 метров и время автономной работы до 17 часов. Модель уже доступна по рекомендованной розничной цене $79,99.

Спецификации гарнитуры HyperX Cloud Stinger S (HHSS1S-AA-BK/G):

Наушники Динамик — динамический (50 мм) с неодимовыми магнитами Тип — охватывающие, закрытого типа Диапазон воспроизводимых частот — 18 – 23 000 Гц Импеданс — 32 Ом Уровень звукового давления — 95.5 дБ/мВт при 1 кГц Коэффициент нелинейных искажений — < 2% Масса — 275 г Длина кабеля — 2.5 м Подключение — 4-контактный CTIA разъем диаметром 3.5 мм

Микрофон Капсюль — электретный конденсаторный микрофон Диаграмма направленности — однонаправленная, с шумоподавлением Диапазон передаваемых частот — 50 – 18 000 Гц Чувствительность — –40 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц) USB аудиоконтроллер Масса — 12 г Длина кабеля — 0.15 м



Спецификации гарнитуры HyperX Cloud Stinger Core Wireless (HHSS1C-KB-WT/G):

Наушники Динамик — динамический (40 мм) с неодимовыми магнитами Тип — охватывающие, закрытого типа Диапазон воспроизводимых частот — 20 – 20 000 Гц Импеданс — 16 Ом Уровень звукового давления — 95.5 дБ/мВт при 1 кГц Коэффициент нелинейных искажений — < 2% Масса — 244 г Длина кабеля — 0.5 м (USB для зарядки) Автономность — до 17 ч Подключение — USB контроллер, радиоканал 2.4 ГГц Радиус приема — до 12 м

Микрофон Капсюль — электретный конденсаторный микрофон Диаграмма направленности — однонаправленная, с шумоподавлением Диапазон передаваемых частот — 50 – 18 000 Гц



Источник: HyperX