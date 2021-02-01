В Украине стартовали продажи сверхлегкой геймерской мыши HyperX Pulsefire Haste с перфорированным корпусом по цене 1399 грн





Компания HyperX, которая является геймерским подразделением Kingston Technology, объявила о выпуске сверхлегкой геймерской мыши HyperX Pulsefire Haste, вес которой составляет всего 59 грамм. Чтобы добиться такого показателя, разработчики использовали сверхлегкий решетчатый корпус, который обеспечивает не только более быстрые движения, но и улучшенную вентиляцию.

Мышь Pulsefire Haste построена на защищенных от пыли переключателях TTC Golden Micro Dustproof с ресурсом 60 миллионов нажатий, оснащена шестью программируемыми кнопками и встроенной памятью для хранения пользовательского профиля, задаваемого при помощи ПО HyperX NGENUITY. По умолчанию мышь переключается между четырьмя предустановленными значениями DPI — 400, 800, 1600 и 3200 DPI, — а ее оптический датчик Pixart 3335 позволяет задавать свои собственные настройки DPI вплоть до 16000 DPI.

На игровую поверхность Pulsefire Haste опирается глайдами из чистого тефлона, что обеспечивает максимально легкое скольжение. Фирменный кабель HyperFlex из легкого и гибкого паракорда также отличается минимальными помехами движениям. В комплект поставки Pulsefire Haste входят дополнительные накладки на обе стороны мыши, а также на левую и правую кнопки, обеспечивающие дополнительный контроль и комфорт. Кроме того, для активных геймеров, у которых глайды изнашиваются быстрее, в комплекте есть набор запасных тефлоновых глайдов. Помимо DPI, софт HyperX NGENUITY позволяет настраивать разрешение оптического датчика, RGB-подсветку, назначать кнопки и записывать макросы.

Геймерская мышь HyperX Pulsefire Haste уже доступна в США по рекомендованной розничной цене $49,99, в Украине розничная рекомендованная цена устройства составляет 1399 грн. Напомним, что в текущем месяце в Украине также стартуют продажи 60-процентной клавиатуры HyperX Alloy Origins 60, игровой гарнитуры Cloud II Wireless и проводной игровой гарнитуры Cloud Revolver 7.1.

Спецификации HyperX Pulsefire Haste (HMSH1-A-BK/G):

Форма: Симметричная Оптический датчик: Pixart PAW3335 Разрешение: До 16 000 DPI Заводские пресеты: 400 / 800 / 1600 / 3 200 DPI Максимальная скорость: 11,4 м/с Максимальное ускорение: 40g Количество кнопок: 6 Переключатели правой и левой кнопок: TTC Golden Micro Dustproof Switch Ресурс правой и левой кнопок: 60 миллионов нажатий Подсветка: Полноцветная (RGB) Бортовая память: 1 профиль Частота опросов: 1000 Гц Тип и длина кабеля: Паракорд, 1,8 м Материал глайдов: Чистый тефлон Масса (без кабеля / с кабелем): 59 г / 80 г Масса (с кабелем): 80 г Габариты: Длина: 124,2 мм

Высота: 38,2 мм

Ширина: 66,8 мм

Источник: HyperX