HyperX выпустила Alloy Origins 60 — свою первую 60-процентную клавиатуру

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Большинство крупных производителей игровой периферии уже выпустили популярные нынче 60-процентные механические клавиатуры, нередко предпочитаемые полноразмерным как из эстетических соображений, так и ввиду их компактных размеров. HyperX (игровое подразделение компании Kingston Technology) тоже наконец примкнула к тренду, анонсировав на CES 2021 свою первую компактную клавиатуру — Alloy Origins 60.

По аналогии с другими компактными клавиатурами Alloy Origins 60, несмотря на меньшее количество клавиш, практически не уступает с точки зрения функциональности полноразмерным собратьям. Большинство доступных клавиш, помимо основных, поддерживают также второстепенные функции, которые можно активировать, удерживая функциональную кнопку Fn.

Стоит оговорить, что это уже не первая такая клавиатура под брендом HyperX — ранее вышла HyperX x Ducky One 2 Mini, разработанная в сотрудничестве с Ducky. В то же время Alloy Origins 60 — первая 60-процентная клавиатура, которая полностью создана HyperX. В Alloy Origins 60 тоже используются механические (линейные) переключатели HyperX red (усилие срабатывания — 45 г, ход до срабатывания — 1,8 мм, общий ход — 3,8 мм, ресурс — 80 миллионов нажатий). Клавиши снабжены подсветкой RGB, а колпачки изготовлены методом двойного литья из пластика под давлением. Комплектное ПО позволяет настраивать подсветку и макрокоманды, сохраняя их в трех профилях.

К компьютеру она подключается съемным кабелем длиной 1,6 м с разъемами USB Type-C и USB Type-A.

В американской рознице HyperX Alloy Origins 60 появится с 22 февраля по цене 99,99 долларов. Одновременно HyperX объявила о старте международных продаж проводной игровой мыши Pulsefire Haste, игровая гарнитуры Cloud II Wireless и проводной игровой гарнитуры Cloud Revolver 7.1. Все они уже доступны для покупки по всему миру.