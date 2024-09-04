Hyundai Ioniq 5 2025: большая батарея, версия XRT для бездорожья и доступ к Tesla Supercharger

Hyundai подготовила обновленную версию электромобиля Ioniq 5 модельного ряда 2025 года. Обновление включает больший аккумулятор и новую комплектацию XRT, оптимизированную для поездок по бездорожью. Кроме того, в США Hyundai интегрировала порт Tesla North American Charging Standard (NACS), предлагая владельцам Ioniq 5 удобный доступ к обширной сети Tesla Supercharger.

Обновленный Hyundai Ioniq 5 в базовой версии теперь имеет батарею емкостью 63 кВтч вместо предыдущей на 58 кВтч. В то же время в версии Long-range емкость батареи выросла с 77,4 кВтч до 84 кВтч. Все это должно увеличить запас автономного хода, однако компания не называет обновленных показателей. Также не уточняются данные о мощности двигателя в базовой версии. Комплектация с двумя двигателями выдает суммарную мощность 320 л.с. и 605 Нм крутящего момента.

В 2025 году Hyundai Ioniq 5 будет иметь модификацию XRT, ориентированную на тех водителей, которые любят выехать в дикую природу. В этом случае предлагается увеличенный на 22,9 мм клиренс, специально настроенная подвеска и 18-дюймовые колеса с шинами для бездорожья, что улучшает возможности авто на пересеченной местности. Дополняют картину уникальные бамперы с рисунком «цифрового камуфляжа», увеличенные углы въезда и съезда, а также пара буксирных крюков, способных тянуть прицеп до 2646 кг. Hyundai Ioniq 5 XRT предлагается исключительно в полноприводном исполнении с двумя моторами и большей батареей.

Важной особенностью Ioniq 5 2025 года является зарядный порт NACS, предоставляющий доступ к сети Tesla из более 17 000 станций Supercharger по всей территории США. Hyundai также предоставит адаптер CCS с каждым автомобилем, обеспечивая совместимость с существующей зарядной инфраструктурой.

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Другие заметные обновления Hyundai Ioniq 5 включают обновленный внешний стиль с новыми бамперами, спойлером и аэродинамически эффективными колесами. Интерьер получил переработанную схему климат-контроля, порты USB-C, физические элементы управления подогревом сидений и беспроводные подключения Apple CarPlay и Android Auto.

Hyundai Ioniq 5 2025 года поступит в продажу позже в этом году. Первые партии будут иметь более старый порт CCS. К четвертому кварталу 2024 года все новые электромобили Hyundai будут оснащены портом NACS. Цена обновленной модели пока не объявляется.

Источник: arenaev