Hyundai показала новый доступный электромобиль INSTER класса А с запасом хода до 355 км

Позже в этом месяце Hyundai планирует представить свой новый недорогой электромобиль INSTER. А накануне дебюта компания опубликовала изображения этой новинки.

Hyundai INSTER позиционируется как городской «субкомпактный электромобиль класса А». Фактически он представляет собой результат эволюции бензиновой модели CASPER, продаваемой в Корее. Hyundai утверждает, что новый электромобиль «установит новые стандарты» в отношении запаса хода, технологий и безопасности.

Дизайн электромобиля INSTER несколько напоминает CASPER, но имеет современные обновления. Авто получило фирменные дневные ходовые огни Hyundai, добавлены пиксельные графические указатели поворота и задние фонари, что должно указывать на электрическую природу автомобиля.

Hyundai ожидает, что новый электрический городской автомобиль будет иметь запас хода до 355 км (по методике оценки WLTP). Хотя цены на новинку еще не подтверждены, поскольку бензиновый CASPER продается в Корее за $15 тыс., ожидается, что новый электромобиль выйдет на рынок по доступной цене.

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Электромобиль Hyundai INSTER официально дебютирует на международной выставке Busan International Mobility Show, которая начнется 27 июня 2024 года.

Источник: electrek