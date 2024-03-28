Новости IT-бизнес 28.03.2024 в 18:41 comment views icon

Hyundai инвестирует $50 млрд, чтобы обеспечить себе место в ТОП3 производителей электромобилей

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Hyundai инвестирует $50 млрд, чтобы обеспечить себе место в ТОП3 производителей электромобилей

Hyundai объявила о значительных инвестициях в размере $50 млрд, чтобы сохранить свои позиции при переходе автомобильного рынка на электромобили. Автопроизводитель наймет 80 тыс. работников в Корее, чтобы иметь возможность войти в ТОП3 производителей электромобилей к 2030 году.

Более половины инвестиций ($26 млрд) планируется направить на исследования и разработки инфраструктуры и производства электромобилей, чтобы «доминировать над основными технологиями». Около $24 млрд будет использовано на исследования и разработки электромобилей, SDV (автомобилей с программным управлением) и аккумуляторных технологий.

Hyundai также использует средства для расширения заводов, занимающихся производством электромобилей, возможностей ИТ и совместных инвестиций в дочерние компании.

Сначала компания сделает «большие инвестиции» в новую фабрику, специально разработанную для производства электромобилей. Во втором квартале будет завершено строительство завода по выпуску электромобилей Kia в Кванмьоне. Благодаря этому удастся запустить продажи доступного электромобиля Kia EV3 в Корее и за рубежом.

Во второй половине 2025 года завод Kia в Хвасоне начнет выпускать изготовленные на заказ электромобили PBV. Новый завод Hyundai в Ульсане начнет производство электромобилей в первом квартале 2026 года, начиная со «сверхбольшого» электрического внедорожника Genesis. Ожидается, что после запуска завод будет производить 200 тыс. электромобилей в год.

Hyundai — на данный момент третий по величине автопроизводитель в мире (включая бренды Kia и Genesis). Компания стремится войти в тройку лучших производителей электромобилей к 2030 году. К тому времени Hyundai планирует иметь в своем портфолио 31 модель электромобилей с мощностью внутреннего производства электромобилей 1,51 млн в год.

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Источник: electrek

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