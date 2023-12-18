IBM приобретет 2 платформы корпоративной интеграции Software AG с искусственным интеллектом за €2,1 млрд

IBM заявила, что приобретет платформу корпоративной интеграции Software AG за €2,13 млрд, чтобы усилить свои предложения в сфере искусственного интеллекта и гибридных облачных технологий.

Это платформы StreamSets и webMethods компании Software AG. Эти два подразделения образовали так называемый Super Ipaas бизнес Software AG, запущенный в октябре, передает Reuters. Платформы, среди прочего, обеспечивают интеграцию приложений, управление интерфейсом прикладного программирования (API) и интеграцию данных.

Основным владельцем Software AG является частная инвестиционная компания Silver Lake, которая владеет 93,3% акций немецкой софтверной компании.

Возможность объединить команды StreamSets и webMethods вместе с IBM для внедрения инноваций в создании будущего гибридных облачных решений и решений по искусственному интеллекту для предприятий уникальна. — сказал Кристиан Лукас, глава наблюдательного совета Software AG.

Транзакция подлежит получению регуляторных разрешений и, как ожидается, будет завершена во втором квартале 2024 года.