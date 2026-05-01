"Мы нашли его в гараже Тима Патерсона": Microsoft открыла исходный код самого древнего DOS, который только существует

На этой неделе компания Microsoft заглянула дальше, чем когда-либо прежде, опубликовав «самый древний исходный код DOS, найденный на сегодня», а также другую документацию и заметки от его разработчика. Он датируется временами до того, как Microsoft его купила.





Несколько раз за последние десятилетия Microsoft публиковала исходный код оригинальной MS-DOS — операционная система, которая положила начало многолетнему доминированию компании на рынке потребительских ПК. Нынешний релиз настолько стар, что предшествует бренду MS-DOS.

«Он содержит исходный код ядра 86-DOS 1.00, несколько снимков разработки ядра PC-DOS 1.00, а также некоторые известные утилиты, в частности CHKDSK», — пишут в своей совместной публикации Стейси Хаффнер и Скотт Хансельман из Microsoft.

Чтобы понять контекст — вот краткая история того, что впоследствии стало MS-DOS: программист Тим Патерсон сначала создал 86-DOS (ранее известную как QDOS — «quick and dirty operating system», то есть «быстрая и грязная операционная система») для компьютерного набора на базе Intel 8086, который продавала компания Seattle Computer Products.

Microsoft, взяв на себя обязательство предоставить операционную систему для еще не выпущенного IBM PC 5150, получила лицензию на 86-DOS и наняла Патерсона для дальнейшей разработки, а впоследствии выкупила права на 86-DOS полностью. После этого Microsoft передала эту операционную систему IBM под названием PC-DOS, сохранив за собой право продавать ее другим компаниям. Версия, которую продавала сама Microsoft, получила название MS-DOS, и именно она, благодаря распространению IBM-совместимых клонов в 80-х и 90-х годах, стала той системой, которой пользовалось большинство людей.

«Эти релизы призваны сделать исторически важное системное программное обеспечение доступным для изучения, сохранения и обычного любопытства […] Думайте о них как о распечатанном журнале комитов Git-репозитория. Они создают хронологию изменений — что и когда было реализовано, какие ошибки были допущены и как они были исправлены», — отмечают Хаффнер и Хансельман.

Этот исходный код настолько стар, что не сохранялся в цифровом виде. «Преданная команда историков и хранителей во главе с Юйфэн Гао и Ричем Чини», которая называет себя «Группой дисассемблирования DOS», тщательно расшифровала и отсканировала код с бумажных распечаток, предоставленных Патерсоном. Процесс осложнялся еще и тем, что современное программное обеспечение для распознавания текста плохо справлялось с качеством нескольких десятков лет распечаток.





The earliest DOS source code was found on printer paper in Tim Paterson's garage so we've open sourced it on 86-DOS 1.00’s 45th anniversary! This is next-level software archaeology for preservation, and plain ol’ curiosity. #DOS #RetroComputingopensource.microsoft.com/blog/2026/04… — Scott Hanselman 🌮 (@scott.hanselman.com) 2026-04-28T16:57:46.892Z

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Microsoft также открыла исходный код нескольких других своих ранних программных проектов. В 2014 году (и снова в 2018-м) компания открыла код MS-DOS версий 1.25 и 2.0. В 2024 году к ним добавилась нетипичная версия MS-DOS 4.0.

«Самый древний исходный код DOS был найден на бумаге для принтера в гараже Тима Патерсона — и именно поэтому мы опубликовали его в открытый доступ на 45-ю годовщину 86-DOS 1.00. Это программная археология высочайшего уровня — ради сохранения и просто из обычного любопытства», — добавляет интриги Скотт Хансельман в заметке в Bluesky.

Все эти версии доступны в одном репозитории на GitHub. Среди других открытых проектов — игра Zork и ее продолжение, а также Microsoft 3D Movie Maker 1995 года (планы по модернизации этого приложения и добавление новых функций так и не были реализованы). Стоит отметить, что открытая версия старого MS-DOS Editor — это не тот самый EDIT.COM, хотя намерения за ней хорошие.

Для тех, кто изучает раннюю историю ПК, это даже не первый фрагмент истории 86-DOS, заново открытый в это десятилетие. Только два года назад самая старая известная версия 86-DOS была снова найдена и загружена в Internet Archive.

Источник: ArsTechnica