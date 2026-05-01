Новости Софт 01.05.2026

"Мы нашли его в гараже Тима Патерсона": Microsoft открыла исходный код самого древнего DOS, который только существует

Шадрін Андрій

“Ми знайшли його в гаражі Тіма Патерсона”: Microsoft відкрила вихідний код найдавнішого DOS, який тільки існує

На этой неделе компания Microsoft заглянула дальше, чем когда-либо прежде, опубликовав «самый древний исходный код DOS, найденный на сегодня», а также другую документацию и заметки от его разработчика. Он датируется временами до того, как Microsoft его купила.


Несколько раз за последние десятилетия Microsoft публиковала исходный код оригинальной MS-DOS — операционная система, которая положила начало многолетнему доминированию компании на рынке потребительских ПК. Нынешний релиз настолько стар, что предшествует бренду MS-DOS.

«Он содержит исходный код ядра 86-DOS 1.00, несколько снимков разработки ядра PC-DOS 1.00, а также некоторые известные утилиты, в частности CHKDSK», — пишут в своей совместной публикации Стейси Хаффнер и Скотт Хансельман из Microsoft.

Чтобы понять контекст — вот краткая история того, что впоследствии стало MS-DOS: программист Тим Патерсон сначала создал 86-DOS (ранее известную как QDOS — «quick and dirty operating system», то есть «быстрая и грязная операционная система») для компьютерного набора на базе Intel 8086, который продавала компания Seattle Computer Products.

Данные: BlueSky

Microsoft, взяв на себя обязательство предоставить операционную систему для еще не выпущенного IBM PC 5150, получила лицензию на 86-DOS и наняла Патерсона для дальнейшей разработки, а впоследствии выкупила права на 86-DOS полностью. После этого Microsoft передала эту операционную систему IBM под названием PC-DOS, сохранив за собой право продавать ее другим компаниям. Версия, которую продавала сама Microsoft, получила название MS-DOS, и именно она, благодаря распространению IBM-совместимых клонов в 80-х и 90-х годах, стала той системой, которой пользовалось большинство людей.

«Эти релизы призваны сделать исторически важное системное программное обеспечение доступным для изучения, сохранения и обычного любопытства […] Думайте о них как о распечатанном журнале комитов Git-репозитория. Они создают хронологию изменений — что и когда было реализовано, какие ошибки были допущены и как они были исправлены», — отмечают Хаффнер и Хансельман.

Этот исходный код настолько стар, что не сохранялся в цифровом виде. «Преданная команда историков и хранителей во главе с Юйфэн Гао и Ричем Чини», которая называет себя «Группой дисассемблирования DOS», тщательно расшифровала и отсканировала код с бумажных распечаток, предоставленных Патерсоном. Процесс осложнялся еще и тем, что современное программное обеспечение для распознавания текста плохо справлялось с качеством нескольких десятков лет распечаток.


The earliest DOS source code was found on printer paper in Tim Paterson's garage so we've open sourced it on 86-DOS 1.00’s 45th anniversary! This is next-level software archaeology for preservation, and plain ol’ curiosity. #DOS #RetroComputingopensource.microsoft.com/blog/2026/04…

Scott Hanselman 🌮 (@scott.hanselman.com) 2026-04-28T16:57:46.892Z

Microsoft также открыла исходный код нескольких других своих ранних программных проектов. В 2014 году (и снова в 2018-м) компания открыла код MS-DOS версий 1.25 и 2.0. В 2024 году к ним добавилась нетипичная версия MS-DOS 4.0.

«Самый древний исходный код DOS был найден на бумаге для принтера в гараже Тима Патерсона — и именно поэтому мы опубликовали его в открытый доступ на 45-ю годовщину 86-DOS 1.00. Это программная археология высочайшего уровня — ради сохранения и просто из обычного любопытства», — добавляет интриги Скотт Хансельман в заметке в Bluesky.

Все эти версии доступны в одном репозитории на GitHub. Среди других открытых проектов — игра Zork и ее продолжение, а также Microsoft 3D Movie Maker 1995 года (планы по модернизации этого приложения и добавление новых функций так и не были реализованы). Стоит отметить, что открытая версия старого MS-DOS Editor — это не тот самый EDIT.COM, хотя намерения за ней хорошие.

Фото: Microsoft

Для тех, кто изучает раннюю историю ПК, это даже не первый фрагмент истории 86-DOS, заново открытый в это десятилетие. Только два года назад самая старая известная версия 86-DOS была снова найдена и загружена в Internet Archive.

Источник: ArsTechnica

