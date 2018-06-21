IDC: поставки AR/VR-гарнитур обрушились почти на треть

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Специалисты аналитической компании IDC подвели итоги первого квартала 2018 года на рынке гарнитур виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). К удивлению аналитиков, которые еще недавно уверенно пророчили рынку стабильный рост, продажи упали, причем сильно. Если быть точным, всего за квартал было отгружено 1,2 млн устройств указанных категорий, что в годовом выражении соответствует сокращению на 30,5%.

В чем же причина? В основном в том, что производители смартфонов перестали включать гарнитуры VR в комплект поставки флагманских смартфонов. Аналитики отмечают, что еще в прошлом году так делали большинство известных производителей, но в этом все как один отказались от этой практики, в результате чего продажи сильно просели.

Эта тенденция хорошо показывает нынешнее отношение массового потребителя к устройствам этих сегментов.

В то же время в IDC ожидают, что уже в этом квартале рынок вернется к росту, прогнозируя рост продаж по итогам года на уровне 8,9%.

В IDC также утверждают, что ежегодные темпы роста рынка будет описываться трехзначным числом вплоть до 2022 году, когда мировые поставки устройств виртуальной и дополненной реальности достигнут 65,9 млн единиц.

Если рассматривать прогноз более подробно по сегментам, поставки гарнитур VR вырастут с прогнозированных 8,1 млн в 2018 году к 39,2 млн штук по итогам 2022 года, причем доля автономных гарнитур вырастет с 14,8% до 33%.

В то же время доля гарнитур AR в общих продажах вырастет с 8,2% по итогам 2018 года к 40,5% в 2022 году. Более точных цифр по сегменте AR аналитики не дают.

Источник: IDC