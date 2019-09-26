iFixit: Apple Watch Series 5 сохранили прежний дизайн, но получили более ёмкую батарею и обновленные компоненты





Специалисты iFixit произвели традиционную разборку новых умных часов Apple Watch Series 5 и выяснили особенности конструкции устройства. В процессе разборки обнаружилось, что хотя новинка и выглядит, как предыдущая модель Series 4, она имеет обновлённый корпус и батарею увеличенной ёмкости.

Для открытия корпуса, как и ранее, требуется сначала нагреть его, а затем отделить дисплей острым предметом. На обратной стороне модуля дисплея инженеры iFixit надеялись увидеть те компоненты, которые делает экран постоянно включенным. Apple ранее заявляла, что в Watch Series 5 используются усовершенствованные драйверы дисплея, улучшенный чип управления питанием и улучшенный датчик внешней освещенности по сравнению с прошлогодней моделью Series 4. Но реальные усовершенствования заключаются в технологии отображения LTPO.

Усовершенствованный, если не совсем новый, датчик освещённости окружающей среды удалось рассмотреть лишь при использовании рентгеновских лучей. Он встроен под OLED-панель. Встроенный компас является абсолютно новым и, предположительно, использует очень маленький гироскоп, чтобы компенсировать помехи от магнитов внутри часов.

Батарея Apple Watch Series 5 получила больший запас энергии по сравнению с Series 4. 44-миллиметровая версия получила небольшой прирост ёмкости аккумулятора – всего на 1,4% (296 мАч вместо 291,8 мАч). Зато в 40-миллиметровой версии ёмкость батареи увеличена уже на 10%. Таким образом, инженеры предположили, что постоянно активный дисплей при сохранении автономности на прежнем уровне скорее всего реализован не благодаря использованию более ёмкой батареи, а в результате существенных аппаратных и программных доработок.

В умных часах Apple Watch Series 5 используется новая система-на-чипе Apple S5. Она содержит в 2 раза больше памяти и новый компас. А вот CPU и GPU остались теми же, что и в Series 4, и общие характеристики производительности не изменились. Отмечается, что несмотря на схожесть внутренней конструкции, Apple внесла достаточно незначительные изменения, чтобы многие детали не были взаимозаменяемыми. Это проявляется в новых разъёмах на компонентах.

Что касается заявления Apple об использовании «стопроцентно переработанного алюминия», то в iFixit отмечают, что большая часть алюминия в мире и так уже является переработанной. Более того, использование переработанного алюминия обходится значительно дешевле, чем абсолютно нового.

И напоследок, специалисты iFixit присвоили умным часам Apple Watch Series 5 рейтинг ремонтопригодности 6 из 10.

Источник: iFixit