Игровая мышь Mindshunter Zephyr получила встроенный вентилятор и цену от $89





На краудфандинговой платформе Kickstarter запущена кампания по сбору средств, необходимых для выпуска игровой компьютерной мыши Zephyr. Особенностью данного устройства является наличие встроенного вентилятора, который призван охлаждать руку пользователя о время жарких игровых баталий.

Дизайн игровой мыши Mindshunter Zephyr предусматривает наличие большого количества отверстий в корпусе. Такой подход обеспечивает сразу несколько преимуществ. Во-первых, за счёт меньшего количества используемого материала устройство имеет небольшую массу – 68 г. Во-вторых, через отверстия хорошо видно встроенную RGB подсветку. Наконец, через отверстия на ладонь пользователя поступает воздушный поток, генерируемый встроенным вентилятором, что позволяет охладить руку. Для активации вентилятора и управления режимами его работы на корпусе предусмотрена дополнительная кнопка.

Журналисты ресурса The Verge уже смогли получить в своё распоряжение предварительный образец игровой мыши Mindshunter Zephyr и протестировали его. Отмечается, что сама по себе мышь достаточно хороша. Она обладает лёгкой и прочной конструкцией, все кнопки приятно щёлкают, сенсор с разрешением 16000 точек на дюйм очень отзывчив, а возможности RGB-подсветки достаточно обширные. Что касается встроенного вентилятора, то он достаточно шумный даже на 70% от максимальной скорости вращения. При этом охлаждающий эффект для ладони нельзя назвать выдающимся. Но после некоторого простоя в тёплом помещении мышь ощущается холодной благодаря обдуву её корпуса.

Кампанию по сбору денег на выпуск мыши Mindshunter Zephyr уже можно назвать успешной. К поставкам готовых устройств планируется приступить в октябре. Цена новинки стартует от $89.

Источник: The Verge