Игровой монитор ACER XV282K KV получил разрешение 4K, частоту 144 Гц, поддержку HDMI 2.1 и цену $1246

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Компания Acer подготовила к выпуску новую модель игрового монитора в рамках NITRO XV2 серии – Acer XV282K KV. Новинка поддерживает высокое разрешение 4K и высокую частоту обновления изображения 144 Гц.

Устройство оснащено 28-дюймовой IPS панелью с разрешением 4K (3840×2160 точек). Панель производства Innolux имеет кодовое обозначение M280DCA AAS (Azimuthal Anchoring Switch). Сообщается о наличии WLED подсветки и максимальной яркости изображения 550 кд/м2. Локальная яркость может достигать 600 кд/м2. Монитор сертифицирован VESA HDR600. Новинка обеспечивает охват 90% цветового пространства DCI-P3. Заявлена поддержка Adaptive-Sync и AMD FreeSync с переменной частотой 48-144 Гц. Устройство оснащено одним портом DisplayPort 1.4 с поддержкой DSC и двумя интерфейсами HDMI 2.1. Кроме того, пользователям доступны четыре порта USB 3.0, звуковой выход и два динамика мощностью по 2 Вт.

Новый игровой монитор Acer XV282K KV уже доступен для предварительного заказа по цене $1246. К фактическим поставкам планируется приступить через 3 месяца.

Источник: videocardz