Игровой монитор Xiaomi получил 27-дюймовую IPS панель, частоту 165 Гц поддержку Adaptive-Sync и цену $310

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Компания Xiaomi официально представила свой новый компьютерный монитор – игровой Gaming Monitor. Новинка выполнена на базе IPS панели и имеет диагональ экрана 27 дюймов. При этом поддерживается разрешение 2560×1440 точек.

Среди прочих особенностей игрового монитора Xiaomi можно назвать поддержку частоты обновления 165 Гц и DisplayHDR 400. Время отклика матрицы заявлено на уровне 1 мс. Кроме того, устройство охватывает 95% цветового пространства DCI-P3. Дополнительно сообщается о поддержке Adaptive-Sync и сертификации TUV.

Для подключения источников сигнала доступны интерфейсы DisplayPort и HDMI. Также в наличии имеются порт USB 3.0 и 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников. Устройство может располагаться на столе на подставке или же крепиться на стену благодаря комплектному вращающемуся кронштейну.

Новый 27-дюймовый игровой монитор Xiaomi запущен на собственной краудфандинговой платформе Xiaomi Mall. Его розничная цена составит $310, но во время краудфандинга его можно приобрести за $268.

Источник: gizmochina