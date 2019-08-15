Игровые клавиатуры Logitech G915 Lightspeed Wireless и G815 Lightsync RGB получили новые низкопрофильные переключатели с ускоренным срабатыванием





Компания Logitech подготовила к выпуску парочку новых механических игровых клавиатур: G915 Lightspeed Wireless и G815 Lightsync RGB. Оба устройства основаны на новых низкопрофильных переключателях Romer GL. Такие переключатели на половину ниже существующих переключателей Romer G и нажимаются на 25% быстрее.

Несмотря на то, что лишь одна из новинок содержит в названии слово RGB, фактически обе клавиатуры содержат светодиодную систему подсветки, которая способна отображать до 16,8 млн оттенков цветов. Также оба устройства содержат по 5 программируемых макро клавиш. Отличие заключается в том, что модель G915 Lightspeed Wireless использует беспроводное подключение посредством собственной технологии Logitech Lightspeed, работающей на частоте 2,4 ГГц. Встроенная батарея обеспечивает автономность на уровне 135 дней при выключенной подсветке, а в случае её активации продолжительность автономной работы сокращается до 12 дней (при среднем использовании около 8 часов в день)

Новые игровые клавиатуры Logitech G915 Lightspeed Wireless и G815 Lightsync RGB поступят в продажу до конца текущего месяца. Их рекомендованные розничные цены установлены на значениях $249,99 и $199,99, соответственно.

Источник: The Verge