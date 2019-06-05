Ikea анонсировала линейку аксессуаров для геймеров, в том числе для людей с ограниченными возможностями

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Ikea вступила в партнёрские отношения с компаниями Unyq (занимается решениями для протезирования) и Area Academy (выпускает продукцию для киберспорта) с целью создания линейки аксессуаров для геймеров.

Эта линейка получила название Uppkoppla, что значит «онлайн». Она включает продукты, созданные методом 3D-печати, и позволяет индивидуально подогнать устройства для геймеров, в том числе тех, кто имеет проблемы с подвижностью. Первоначально в линейку вошли поддерживающий браслет для запястья, текстурированные колпачки для клавиш для лучшего сцепления и держатель кабеля для мышки.

Серия Uppkoppla создана по методике, разработанной компанией Unyq, которая использует сканирование тела для создания 3D-печатных продуктов с индивидуальной подгонкой. Первые прототипы и приложение для измерения биометрических данных были представлены в рамках проведения ежегодной конференции Ikea по продуктам под названием Democratic Design Days.

«Геймеры проводят большую часть своего времени онлайн, сидя часами, что может привести к огромным физическим нагрузкам на организм», — говорится в заявлении Unyq.

Идея состоит в том, что изготовленные на заказ игровые аксессуары будут более эргономичными и снимут напряжение. В конечном итоге три компании надеются применить уроки, полученные в результате этого сотрудничества, для создания более доступных продуктов для игроков с ограниченными физическими возможностями.

На данный момент Ikea выпустила только предварительные версии указанных выше продуктов. Вместе с тем, компания заявляет, что у неё также имеются прототипы и других домашних продуктов, включая настольные подставки, стулья и столы. Как ожидается, линейка Uppkoppla будет запущена в 2020 году.

Источник: The Verge