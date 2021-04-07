Ikea и Sonos разработали две новинки: лампа и настенное произведение искусства с интегрированными динамиками





Компании Ikea и Sonos начинают демонстрировать новые продукты, над которыми они работают совместно. Ikea опубликовал в Instagram историю, в которой прямо упоминается линия Symfonisk и мигает логотип Sonos в конце. Так что нет никаких сомнений в том, что скоро состоится анонс новинки. Кроме того, в Федеральной комиссии связи США появились две новые заявки от компаний.

Первым новым продуктом, описанным в этой документации, является обновлённая версия настольной лампы Symfonisk. Ожидается, что она будет продаваться примерно по той же цене ($179), что и оригинальная лампа.

В то же время полочная колонка Symfonisk по цене $99 не получит новую версию. А вторым устройством, которое Ikea и Sonos анонсируют в 2021 году, является совершенно новый продукт – это будет настенное произведение искусства со встроенным динамиком. Ранее журналисты ресурса The Verge уже видели изображение этого продукта под кодовым названием Titan, но его функциональные возможности пока не сообщаются. В частности, неясно, является ли весь художественный принт цельным продуктом или же динамик можно перемещать между разными корпусами. Одна из двух новых заявок FCC от Ikea и Sonos касается «беспроводного модуля». На расстоянии он мог бы выглядеть как любой из настенных принтов Ikea, только с дополнительными электронными компонентами и шнуром питания.

Ikea и Sonos пока не сообщают, когда они намерены анонсировать свои новые совместные продукты.

Источник: The Verge