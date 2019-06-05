IKEA представила роботизированную мебель для людей, живущих в небольших квартирах и домах

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IKEA запускает новую роботизированную мебельную систему под названием Rognan, разработанную в сотрудничестве с американским стартапом Ori Living. Она предназначена для людей, стремящихся максимально с пользой использовать свои небольшие жилые помещения.

Rognan представляет собой большой мебельный блок, управляемый с помощью сенсорной панели, в котором есть кровать, письменный стол и диван, выдвигающийся при необходимости. Он может передвигаться по комнате и делить пространство на две зоны. Rognan использует роботизированную платформу Ori и мебель серии IKEA Platsa.

ROGNAN from IKEA Today on Vimeo.

Система также совместима с линейкой интеллектуального освещения шкафов и гардеробов Trakeri. Производитель утверждает, что Rognan может сэкономить дополнительные восемь квадратных метров жилой площади. В маленьком доме или квартире это очень ощутимо.

«Вместо того, чтобы делать мебель меньше, мы трансформируем её в функцию, которая вам нужна в определённое время. Когда вы спите, вам не нужен диван, когда вы пользуетесь гардеробом, вам не нужна кровать», – сказала Шона Строун (Seana Strawn), разработчик продуктов IKEA.

Rognan поступит в продажу в 2020 году. Сначала роботизированная мебельная система будет продаваться только в Гонконге и Японии. О стоимости пока не сообщается.

Источник: https://www.theverge.com/2019/6/4/18652178/ikea-rognan-robot-murphy-bed-furniture-ori-living-democratic-design-days