IKEA приостановила деятельность в России и Беларуси

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома — IKEA — закрывает свои магазины в России и прекращает закупки в этой стране и Беларуси из-за войны против Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.

«Война уже оказала огромное влияние на человека. Это также приводит к серьезным перебоям в цепочке поставок и условий торговли. По всем этим причинам группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России», — сказано в сообщении.

В частности, группа Inter IKEA приняла решение приостановить все производственные операции IKEA Industry в России. Это также означает, что поставки от всех субпоставщиков в эти подразделения приостанавливаются. Ingka Group приняла решение приостановить все операции IKEA Retail в России, в то время как торговые центры Mega будут по-прежнему открыты.

Накануне владелец материнской компании IKEA (Ingka Group) сообщил агентству Reuters, что ожидается повышение цен в среднем на 12% в этом финансовом году по сравнению с 9% ранее на фоне резкого роста цен на сырье и сбоев в цепочке поставок.

Inter IKEA отвечает за поставки, а Ingka Group является основным глобальным ритейлером с 17 магазинами в России и одним распределительным центром. С августа прошлого года Россия была 10-м по величине рынком для IKEA с розничными продажами в объеме 1,6 млрд евро (1,8 млрд долларов США), или 4% от общего объема розничных продаж.

Решение о приостановке операций в России затронет 15 тыс. сотрудников компании. Менеджер Ingka Group по розничным операциям Толга Онку сказал, что все работники будут получать зарплату в рублях как минимум в течение следующих 3 месяцев.

Кроме того, IKEA работает вместе с гуманитарными организациями. В частности, Фонд IKEA, который финансируется Ingka Foundation, объявил о пожертвовании в размере 20 миллионов евро на гуманитарную помощь вынужденно переселенным из-за войны людям. Кроме того, Inter IKEA Group и Ingka Group выделят по 10 миллионов евро Управлению ООН по делам беженцев, Save the Children и другим организациям.