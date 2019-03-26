Ikea раскрыла финальный дизайн колонки Symfonisk ещё до её официальной презентации

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Компания Ikea ещё до официальной презентации раскрыла дизайн новой умной колонки Symfonisk, созданной в сотрудничестве с Sonos. Колонка выиграла награду Red Dot Award, чем и поспешила поделиться компания.

Окончательный дизайн колонки Symfonisk во многом похож на оригинальный прототип, который Ikea и Sonos показали в прошлом году. Устройство может устанавливаться вертикально или горизонтально. Также колонку можно закрепить на стене в горизонтальной ориентации, трансформировав её в книжную полку или прикроватную подставку. На поверхности новинки появилась бирка с логотипами Sonos/Ikea.

Официальная презентация умной колонки Ikea Symfonisk состоится 9 апреля. Её цена пока остаётся неизвестной, хотя Ikea и Sonos ранее заявляли, что её стоимость будет доступной. Для сравнения, цена самой доступной колонки Sonos — Play:1 — на текущий момент составляет $149.

Источник: The Verge