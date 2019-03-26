Новости
Ikea раскрыла финальный дизайн колонки Symfonisk ещё до её официальной презентации
2

Ikea раскрыла финальный дизайн колонки Symfonisk ещё до её официальной презентации

Ikea раскрыла финальный дизайн колонки Symfonisk ещё до её официальной презентации

Компания Ikea ещё до официальной презентации раскрыла дизайн новой умной колонки Symfonisk, созданной в сотрудничестве с Sonos. Колонка выиграла награду Red Dot Award, чем и поспешила поделиться компания.

Окончательный дизайн колонки Symfonisk во многом похож на оригинальный прототип, который Ikea и Sonos показали в прошлом году. Устройство может устанавливаться вертикально или горизонтально. Также колонку можно закрепить на стене в горизонтальной ориентации, трансформировав её в книжную полку или прикроватную подставку. На поверхности новинки появилась бирка с логотипами Sonos/Ikea.

Официальная презентация умной колонки Ikea Symfonisk состоится 9 апреля. Её цена пока остаётся неизвестной, хотя Ikea и Sonos ранее заявляли, что её стоимость будет доступной. Для сравнения, цена самой доступной колонки Sonos — Play:1 — на текущий момент составляет $149.

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить