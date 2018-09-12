Impossible Aerospace уместила в корпусе дрона сотни аккумуляторных батарей. Это позволяет ему находиться в воздухе до двух часов

Большинство нынешних беспилотных летательных аппаратов имеют один существенный недостаток – малое время автономной работы. Эту проблему попытался решить американский стартап Impossible Aerospace, который разработал квадрокоптер, способный продержаться в воздухе до двух часов. Это в 3-4 раза больше, чем предлагают существующие на рынке производители.

В начале этой недели Impossible Aerospace объявила о проведении раунда привлечения инвестиций в размере $9,4 млн. Венчурному инвестированию частично поспособствовала компания Airbus. Первый дрон Impossible Aerospace получил рабочее название US-1. Он имеет размеры, сопоставимые с DJI Phantom, однако весит значительно больше – 7,1 кг. Это связано с необычной конструкцией устройства, корпус которого в основном заполнен литий-ионными аккумуляторами. Такую идею придумал глава компании Спенсер Гор (Spencer Gore), бывший инженер SpaceX, много лет проработавший в Tesla, где он был ответственным за разработку аккумуляторов для электрокаров Model X и Model 3.

Помимо выдающейся автономности, US-1 способен пролететь до 75 км на максимальной скорости 67 км/ч. В нижней части дрона предусмотрено крепление для камеры и дополнительного оборудования, но при максимальной нагрузке время полёта аппарата снижается до 1 часа 10 минут. Impossible Aerospace уже продаёт своё устройство за $7,5 тыс. Большинство покупателей – это частные охранные компании, полиция, пожарные и спасатели.

За исключением батарей, Impossible Aerospace не использует готовые компоненты, а разрабатывает их самостоятельно. Одной из главных целей компании – доминировать на домашнем рынке. Спенсер Гор признаётся, что в конечном счёте хочет превратить Impossible Aerospace в успешную компанию, которая будет создавать полноразмерные электрические воздушные судна, способные перемещать людей. По его мнению, US-1 – это больше, чем просто продукт, это концепции того, как будут проектироваться самолёты в будущем.

Источник: The Verge