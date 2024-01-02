Новости Игры 02.01.2024 в 12:30 comment views icon

Infestation 88 ─ игра в жанре хоррор, вдохновленная Микки Маусом

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Infestation 88 ─ игра в жанре хоррор, вдохновленная Микки Маусом

Студия Nightmare Forge Games анонсировала Infestation 88 – новую кооперативную игру в жанре выживания среди ужаса для 1-4 игроков. Что интересно, в игре фигурирует зловещий образ Микки Мауса. Как отмечают разработчики, Infestation 88 вдохновлена произведениями, которые сейчас находятся в свободном доступе. Напомним, Микки Маус становится общественным достоянием с 2024 года.

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«В 1988 году то, что считалось вспышкой нашествия грызунов, превратилось в нечто гораздо более зловещее», – говорится в описании проекта.

Игровой мир полон опасностей. Иногда игроку придется сражаться, иногда придется бежать, а иногда придется спрятаться в шкафчике. Предусмотрена возможность устанавливать ловушки и использовать камеры видеонаблюдения, чтобы оставаться на шаг впереди опасности. Предметы расположены случайным образом, чтобы поддерживать актуальность матчей.

Nightmare Forge обещает частные и публичные лобби, настройку персонажей, масштабирование поведения врагов и поддержку DLSS.

В Steam уже доступна страница Infestation 88. Разработчики планирую выпустить игру на ПК в 2024 году.

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Источник: ign

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