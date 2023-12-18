Символ Disney Мікі Маус стає суспільним надбанням з 2024 року, але є нюанси

Мікі Маус, один із найулюбленіших персонажів Disney, має стати загальнодоступним у 2024 році. Однак ситуація дещо складніша, оскільки художникам та творцям за межами Disney можна буде використовувати лише найперший образ Мікі з «Пароплава Віллі» та у дуже обмежений спосіб.

Представник Disney детально розповів Associated Press, що означає закінчення терміну дії авторських прав на фільм «Пароплав Віллі».

«З моменту першої появи Мікі Мауса в короткометражному фільмі «Пароплав Віллі» 1928 року люди асоціювали його з історіями, досвідом і справжніми продуктами Disney. Це не зміниться, коли закінчиться термін дії авторських прав на фільм «Пароплав Віллі. Закінчення терміну дії авторських прав на «Пароплав Віллі» не вплине на більш сучасні версії Мікі, а Мікі й надалі відіграватиме провідну роль як глобальний представник Walt Disney Company у наших розповідях, атракціонах у тематичному парку та сувенірах. Звичайно, ми продовжуватимемо захищати наші права на сучасніші версії Мікі Мауса та інші твори, які залишаються об’єктами авторського права».

Хоча охоплення авторського права зменшується, Disney все ще володіє торговою маркою Мікі як корпоративного талісмана та ідентифікатора бренду. Крім того, творці не зможуть створювати будь-які роботи, які вводять споживачів в оману стосовно того, що їхній Мікі так чи інакше пов’язаний з Disney, оскільки компанія «працюватиме, щоб захистити споживачів від несанкціонованого використання Мікі та інших наших знакових персонажів».

Мікі дебютував на великому екрані у фільмі «Пароплав Віллі» у 1928 році, і згідно із законодавством США авторське право може зберігатися протягом 95 років – цей термін спливає у 2024 році. Disney та деякі інші компанії наполегливо боролися за те, щоб їхня інтелектуальна власність не була публічною та працювали з Конгресом, щоб продовжити авторське право ще на 20 років.

На додаток до Мікі наступного року Тигра з Вінні-Пуха також стане суспільним надбанням, оскільки він вперше з’явився у книзі Мілна «Будинок у Пуховому куті» в 1928 році. Не гаючи часу, Тигра з’явиться у фільмі жахів «Вінні-Пух: Кров і мед 2» який вийде в кінотеатрах у лютому 2024 року.

Джерело: IGN