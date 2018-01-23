Integral Memory анонсировала карту памяти microSD с рекордной ёмкостью 512 ГБ
Компания Integral Memory подготовила к выпуску карту памяти формата microSD, которая получила рекордную на текущий момент ёмкость – 512 ГБ.
Новинка сертифицирована SDXC UHS-I U1, что говорит о гарантированной минимальной скорости записи данных 10 МБ/с. Максимальные скоростные показатели заявлены на уровне 80 МБ/с. Отметим, предыдущий рекордсмен в плане ёмкости карт памяти microSD от компании SanDisk (400 ГБ) обеспечивал скорость до 100 МБ/с. Анонсированное устройство также соответствует стандарту V10 для передачи видео и может использоваться в камерах для записи видео в разрешении Full HD.
Новая карта памяти Integral Memory формата microSD ёмкостью 512 ГБ поступит в продажу в феврале, но её цена пока не сообщается.
Источник: The Verge