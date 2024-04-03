Intellias приобрела американскую C2 Solutions и планирует нанимать больше специалистов в Украине

Украинская сервисная IT-компания Intellias, разрабатывающая программное обеспечение на заказ, объявила о приобретении 100% акций американской C2 Solutions.

Об этом сообщил Форбс.

C2 Solutions специализируется на цифровой медицине и разработке технологий для медицинского оборудования.

Что даст эта сделка Intellias?

Сообщается, что поглощение поможет украинской компании:

усилить свое присутствие на рынке США;

углубить экспертизу в цифровой медицине и разработке технологий для медицинского оборудования;

увеличит количество активных проектов в компании;

нанимать больше специалистов и специалисток в Украине и за рубежом.

Команда С2 Solutions будет интегрирована в организационную структуру Intellias. В компании работает около 65 человек.

Ориентировочная стоимость сделки — $20-25 млн.

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«В США нишевая компания будет зарабатывать вдвое-втрое больше, чем в Украине. Рискнул бы сказать, что компания на 65 экспертов суммарно может в среднем зарабатывать от $10 до $15 млн», — заявил основатель инвестиционной компании InSoft Partners Виталий Горовой.

Напомним, недавно IT-компания Intellias присоединилась к «Дія.City» и сообщила, что планирует продолжать наем специалистов.

Intellias разрабатывает софт, предоставляет профессиональные сервисы и решения для автомобильной отрасли, навигационных систем, финансовых и телекоммуникационных компаний. Среди клиентов —HERE Technologies, HelloFresh, TomTom, DKV Mobility, Travis Perkins, Swissquote и другие известные бренды.

Отметим, что Intellias в прошлом году заняла 2-е место среди крупнейших ИТ-сервисных компаний в рейтинге украинских работодателей.