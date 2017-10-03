Интернетом Северную Корею теперь обеспечивает Россия, а не Китай

Как сообщает Reuters, с 1 октября Северная Корея сменила своего «интернет-провайдера», компанию, которая обеспечивает в стране канал интернет-трафика. На этом посту китайскую China Unicom сменила российская «Транстелеком» (ТТК).

Как сообщил источнику представитель ТТК, у компании с 2009 года действует контракт с Korea Posts and Telecommunications Corp. на пропуск трафика Северной Кореи через ее магистральные каналы. Условия и срок действия контракта он не раскрыл.

По словам представителя компании, межоператорский стык и услуги на его базе не попадают в перечень услуг и товаров, поставка которых ограничивается решением СБ ООН от 11.09.2017 года.

«По условиям договора «Транстелеком» как поставщик услуг доступа в интернет имеет право в одностороннем порядке приостановить оказание услуг Korea Posts в случае недобросовестного и неправомерного использования ресурсов – спам, преступная активность, хакерские атаки и прочее», – подчеркнул оператор.

Трансграничный интернет в КНДР составляет всего лишь около сотен соединений, но они необходимы режиму для координации кибератак, сообщил Reuters Брайс Боланд, отвечающий за технологии в компании FireEye Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам Боланда, подключение через Россию позволит Северной Корее в перспективе лучше управлять кибератаками, которые обычно проводятся извне этой закрытой страны.

Напомним, ранее КНДР обвиняли в организации атак на банки, Sony Pictures и недавней эпидемии вируса WannaCry, но северокорейские власти, само собой, решительно все отрицали.

Источник: Reuters и «Ведомости»