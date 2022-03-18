Исследование: Где украинцы ищут удаленную работу во время войны и что предлагают на фрилансе

По данным ООН на данный момент более 3 млн украинцев покинули страну из-за полномасштабного вторжения россии. Кто-то сделал это сразу, как только почувствовал малейшую опасность. Другие не спешат покидать родные города, пока враг не приблизится к дому. Сервис Freelancehunt провел оценку текущего состояния фриланса в Украине.

Что происходит в мире бизнеса

Безусловно, 24 февраля предпринимательская деятельность в большинстве случаев заморозилась, причем даже в тех городах, где все было спокойно. Одни боялись неизвестности и неуверенности в завтрашнем дне. Другие не смогли продолжить работу из-за разрушения инфраструктуры во время боевых действий или сложностей с логистикой, снабжением.

Работникам нужно было время на адаптацию. Даже в относительно спокойных регионах сложно работать в прежнем ритме под звуки сирен и на фоне постоянных тревожных новостей. Многие остались без работы, при этом базовые потребности никуда не исчезли. В таких ситуациях спасением стал удаленный формат сотрудничества: для выполнения заданий требуется только гаджет и доступ в интернет. Больше всего возможностей для удаленной работы предлагает рынок фриланса.

Состояние украинского рынка фриланса на 20+ день войны

Рынок фриланса в Украине работает стабильно. Сейчас это одна из самых устойчивых ниш, поскольку исполнители выполняют заказы удаленно — могут это делать даже из укрытий, если на это есть силы и возможность. Более 74% исполнителей с опытом и необходимыми знаниями переехали или находятся в безопасности и активно возвращаются к работе.

Восстанавливается поток новых фрилансеров и соискателей, пусть и не на 100%, как раньше, но, по крайней мере, видим положительную динамику в размере 75-80%. Новички мотивированы, готовы быстро учиться и качественно выполнять заказы за умеренный ценник.

Рынок заказов и проектов в Украине в первые дни упал на 90-95%, но также стремительно начал восстанавливаться. По состоянию на 17 марта рынок восстановился на 46%. И это всего за 2 недели.

Если говорить об активности заказчиков со всего мира, без учета Украины, рф и рб, то здесь ситуация намного лучше.

«Мы наблюдаем падение всего на 12-18%. У нас на сервисе всегда было много заказчиков из Европы, США, Канады и Израиля. Именно за счет этих рынков планируем наращивать объемы и дальнейшее развитие» — отметили в Freelancehunt.

Какие специалисты для удаленной работы сейчас нужны

Сейчас много работы для дизайнеров, переводчиков и специалистов по обработке данных. Наблюдается снижение спроса на услуги по рекламе и продвижению в социальных сетях. Сохраняется спрос на специалистов по веб-программированию и разработчиков мобильных приложений.

На Freelancehunt есть 11 категорий по 128 направлениям деятельности — никто не останется без работы. Главное:

активно отслеживать новые проекты на сервисе freelancehunt.com;

ответственно подходить к формированию откликов;

качественно выполнять заказы, чтобы продолжить работу с заказчиком в будущем.

Украинские фрилансеры сейчас активно выходят и на зарубежные биржи фриланса, например UpWork или Fiverr. Преимуществом украинской компании Freelancehunt является то, что на платформе отсутствует языковой барьер, а оплату можно произвести из любой страны мира, кроме стран-агрессоров (россии и беларуси). Для работы исполнителям необходим только доступ к интернету и компьютер.

«Freelancehunt сейчас без преувеличения самый большой сервис фриланса в Украине, — рассказывает основатель Freelancehunt Олег Топчий. — До войны мы обеспечивали частичной или полной занятостью 25-40 тыс. фрилансеров в год. Не планируем сбавлять обороты даже в такое сложное время. Рынок открыт для всех — тех, кто уехал, или тех, кто остался. Где бы вы ни были, можете находить разовые проекты или заказчиков на постоянной основе и зарабатывать»

Чтобы оперативно отслеживать новые задачи, платформа Freelancehunt предлагает telegram-каналы с актуальными проектами и вакансиями.