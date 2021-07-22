Исследование ICCT: Электромобили экологичнее авто с ДВС — даже при зарядке «грязной» электроэнергией





Новое исследование опровергает устоявшийся миф о том, что электромобили загрязняют окружающую среду так же сильно, как и автомобили, работающие на жидком топливе. Это объяснялось тем фактом, что для зарядки батарей электромобилей используется электроэнергия, полученная из «грязных» сетей, а добыча материалов, необходимых для производства аккумуляторов, приводит к загрязнению окружающей среды.

Хотя в процессе работы электромобилей не выделяются выхлопные газы, в отличие от автомобилей, оснащённых двигателем внутреннего сгорания, они по-прежнему загрязняют окружающую среду. Загрязнение происходит в процессе выработки электроэнергии, необходимой для зарядки батарей (если речь не о возобновляемых источниках энергии), а также при производстве – как и в случае других продуктов. Именно это загрязнение и считалось большим. При этом утверждалось, что такие источники выбросов на самом деле делают электромобили такими же или даже более загрязняющими окружающую среду, чем автомобили с бензиновым двигателем.

Новое исследование International Council on Clean Transportation (ICCT) опровергает эти утверждения в рамках «глобального сравнения выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и электрических легковых автомобилей».

В ICCT изучили весь жизненный цикл автомобилей – от источников материалов для аккумуляторов до производства транспортного средства, как электрических, так и с ДВС. Затем были собраны данные о поездках автомобилей на разных рынках, чтобы получить средний уровень выбросов в течение жизненного цикла от использования транспортных средств. При этом использовались данные о структуре электроэнергии каждого региона (Европы, США, Китая и Индии) для определения среднего уровня выбросов за весь срок службы.

В результате было установлено, что на всех рынках электромобили с аккумулятором имеют гораздо меньше суммарных выбросов, чем автомобили с бензиновым двигателем. Выбросы в течение срока службы средних транспортных средств среднего размера ниже, чем у сопоставимых бензиновых автомобилей: на 66–69% в Европе, 60–68% в США, 37–45% в Китае и 19–34% в Индии. Также отмечается, что по мере того, как структура электроэнергии продолжает становиться всё более экологически чистой, разрыв в выбросах в течение жизненного цикла между электромобилями и бензиновыми автомобилями существенно увеличивается.

Источник: electrek