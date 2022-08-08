Исследование: какие soft skills хотят видеть работодатели в сотрудниках во время войны

Война внесла коррективы в жизнь каждого украинца как с профессиональной, так и с эмоциональной стороны. Работодатели начали обращать большее внимание на soft skills будущих сотрудников, описывая предлагаемую вакансию. Кадровый портал grc.ua исследовал, какие именно soft skills кандидатов на вакансии наиболее важны для работодателей в новой реальности.

Soft skills, или «мягкие навыки», не присущи конкретным профессиям. Это личностные качества, которые помогают эффективно выполнять работу и успешно строить будущую карьеру. По сравнению с ноябрем 2021 года количество работодателей, которые в описании своих вакансий отмечают желаемые soft skills, выросло на 10% и составляет 75%. Итак, Топ-10 soft skills в текущей ситуации выглядит следующим образом.

Ответственность – навык, который занимает первое место в рейтинге самых желанных качеств сотрудника. Однако процент упоминаемости этого навыка в военный период увеличился на 20% по сравнению с довоенным периодом. В настоящее время в 80% всех вакансий, в которых упоминаются soft skills, указана ответственность. Быть ответственным на работе в современных условиях – это гарантировать выполнение своих профессиональных обязанностей, несмотря на свое местонахождение, воздушные тревоги, формат работы или даже собственное эмоциональное состояние. Работодатели хотят видеть среди своих сотрудников людей, всегда справляющихся с поставленными задачами.

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Внимательность в современных условиях приобрела большую важность и приоритетность, чем в мирное время. В ноябре прошлого года внимательность занимала пятое место в рейтинге soft skills. Ее отмечали как желаемую черту кандидата 31% работодателей в своих вакансиях. В военных условиях важность этого навыка значительно выросла. В настоящее время в 70% вакансиях с перечисленными навыками указана внимательность. В нынешних условиях крайне важно уметь концентрироваться и не допускать ошибок в своих профессиональных обязанностях. По мнению работодателей, умение работать, не отвлекаясь на посторонние события или информацию, и быть внимательным – крайне важная черта сотрудника.

Тактичность сегодня входит в тройку наиболее желаемых soft skills, которые, по мнению работодателей, должны иметь лучшие кандидаты на вакансии. По сравнению с ноябрем прошлого года доля упоминаемости этого навыка выросла в три раза и сейчас составляет 62%. Тактичность предполагает не только простое соблюдение правил поведения, но и способность понимать ситуацию, события и не допускать возможных конфликтов. Тактичный человек знает и чувствует, что, в какое время и в каком месте можно сказать и сделать, а что нельзя. В современных условиях постоянного напряжения и волнения за свою жизнь и ситуацию в стране этот навык очень пригодится.

Умение работать в команде – навык, практически не изменивший место в рейтинге за время войны. Как в мирное время, так в военное более половины работодателей отмечают этот навык как ключевой. Слаженная работа команды – это залог успешного выполнения поставленных руководством задач. Когда в коллективе здоровые отношения и налаженное взаимодействие между сотрудниками, компания может работать независимо от условий и формата работы.

Коммуникабельность человека проявляется в легкости вхождения в контакт с другими людьми, отсутствия замкнутости, изолированности. Значение коммуникабельности после начала войны несколько возросло по сравнению с мирным временем. В настоящее время в 40% всех вакансий указано это качество, как желаемое.

Сегодня в 35% вакансий работодателями отмечается стрессоустойчивость как желаемый навык будущего сотрудника. В мирное время его отмечали только в 18% вакансий. Способность сохранять спокойствие и уравновешенность независимо от происходящих событий приобретает новый смысл. В условиях войны у всех людей поднимается уровень стресса, но работодателю важно организовать работу в новых реалиях. Подбирая кандидата, работодатель сразу пытается найти человека, который будет устойчив к стрессам и эффективно выполнять свою работу.

Ориентация на результат является навыком, который занимает стабильное седьмое место в рейтинге независимо от того, война сейчас или нет. Для работодателя важно, чтобы его сотрудники двигались в одном направлении, были ориентированы на результат и вели компанию к развитию и процветанию. Работодатели ищут людей, которые могут задать себе цель, берут на себя ответственность за ее достижение и инициируют необходимые действия для этого.

Аналитические способности, самоорганизация и многозадачность закрывают топ 10 самых желанных навыков, их отмечают в вакансиях 25% работодателей. Умение анализировать и критически оценивать ситуацию сейчас очень важная черта. Самоорганизация – это умение человека так организовать свою деятельность, чтобы наиболее полно реализовать свой потенциал и выполнить поставленные задачи. В новых реалиях каждому человеку следует приспосабливаться к ситуации и организовать свою работу так, чтобы не потерять производительность и выполнить поставленный план. Многозадачность тоже ценится работодателем. В непредсказуемых ситуациях часто бывает, что работникам приходится выполнять не только свои задачи, но и дополнительные. Работодатели сразу ищут кандидатов, которые смогут это делать.

Новые реалии поиска работы в военное время вносят свои коррективы в желаемые умения и навыки. Так, среди новых пожеланий в вакансиях работодатели отмечали: гибкость, мобильность, дисциплинированность, справедливость, оптимистичность и адаптивность. Также указывается дружелюбие, вежливость и порядочность.