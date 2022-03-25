Исследование Kantar: украинцы стали реже просматривать новости. Самыми популярными остаются Telegram-каналы ВСУ и официальных структур

Доля украинцев, читающих или просматривающих новости постоянно, снизилась за последнюю неделю в пользу контакта несколько или один раз в день. Об этом свидетельствуют данные нового исследования Kantar Украина.

По данным второй волны исследования, 58% читают и просматривают новости постоянно (-13% в неделю), 30% — несколько раз в день (+8% в неделю), 11% — 1 раз в день (+6% в неделю), еще 1% не следят за новостями

При этом охват каналов лидеров остается почти без изменений.

Наиболее популярны телеграмм-каналы ВСУ, официальных правительственных структур (57%), Единый ТВ марафон (51%), местные группы в мессенджерах (Telegam, Viber) дома, населенного пункта (47%) и социальные сети (Facebook и т.д.) (47%).

37% получают информацию из новостных телеграмм-каналов (Украина Оперативная, Ukraine Now и т.д.), 28% — с сайтов новостных изданий, 12% — из радио.