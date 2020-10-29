Исследование: В сентябре спрос на IT-специалистов в Украине вырос в 2 раза по сравнению с началом года





Количество открытых IT-позиций в сентябре 2020 года достигло почти 6 тысяч по данным украинского сообщества разработчиков DOU — это рекордный показатель за последние три года. С апреля спрос на «айтишников» вырос в 2 раза, в сравнении с сентябрем прошлого года — на 20%, а с этим же месяцем 2018 года — на 35%. По мнению специалистов GlobalLogic эти факты свидетельствуют о возобновлении роста индустрии.

Лидером стал запрос на frontend-разработчиков — 731 позиция в сентябре, что можно связать с цифровой трансформацией и переходом бизнеса в онлайн. Также наблюдался скачок открытых позиций в BigData — в сентябре было открыто 20 предложений, при среднем показателе в 3-4 за последние 3 года. Популярными остаются специалисты NET, Java, Python и C++ для Senior и Middle позиций. Последние три языка уже несколько лет подряд являются лидерами международного рейтинга международного Института инженеров электротехники и электроники (IEEE).

«Рынок IT начал восстанавливаться. Только компания GlobalLogic открыла в сентябре в Украине более 600 позиций, в том числе и удаленно в Днепре. Одно из ключевых направлений поиска специалистов — С++. Его знание необходимо для создания комплексных программных решений, именно поэтому специалисты со знанием C++ востребованы как сейчас, так и будут востребованы в будущем», — прокомментировал вице-президент GlobalLogic Денис Балацко.

Популярность IT-специальностей растет и среди абитуриентов. С 2018 года количество абитуриентов, которые выбрали эту сферу как будущую профессию, увеличилось на 20%. В этом году они составили 15% от всех, кто подал документы в ВУЗы.

Для исследования GlobalLogic использовала открытые данные из таких источников, как DOU, Государственная служба статистики, Единая государственная электронная база по вопросам образования, а также внутреннюю статистику.

Источник: GlobalLogic