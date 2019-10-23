Исследователи смогли увеличить зону покрытия Wi-Fi на дополнительные 60 метров с помощью программного решения ONPC





Наши дома постепенно заполняются устройствами, требующими постоянного Wi-Fi подключения. И желательно, чтобы беспроводной сигнал проникал в каждый уголок дома, не создавая слепых зон. Зачастую для этого используют аппаратные решения, такие как Amazon Eero или Google Nest WiFi. Но исследователи полагают, что решить проблему можно и иным путём – с помощью программного протокола, который увеличивает расстояние для связи устройств Wi-Fi более чем на 60 метров.

Группа исследователей назвали новый протокол On-Off Noise Power Communication (ONPC). В то время как связь Wi-Fi обычно требует скорости, по крайней мере, 1 Мбит/с для поддержания сигнала, протокол ONPC может поддерживать сигнал при скорости всего на уровне 1 бит/с.

Таким образом, протокол позволяет Wi-Fi-устройствам передавать беспроводной шум и данные. В результате, устройство может посылать серии из 1 и 0, фактически включая и выключая свой сигнал по определенной схеме. Этого достаточно, чтобы сообщить маршрутизатору, что устройство всё ещё что-то передаёт (даже если данные не принимаются) и нужно продолжать поддерживать сигнал.

После проведения тестов протокол ONPC позволил исследователям расширить радиус действия готового устройства на дополнительные 67 метров в дополнение к стандартному радиусу Wi-Fi. Учитывая, что протокол ONPC является программным решением, и он может использоваться поверх стандартного протокола Wi-Fi, то, теоретически, его можно развернуть практически на любом существующем Wi-Fi устройстве посредством простого обновления программного обеспечения.

Источник: Engadget