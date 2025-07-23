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Новости Авто 23.07.2025 comment views icon

Isuzu D-MAX EV: собственный «Cybertruck» с 263 км хода на одном заряде и почти такой же ценой

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Isuzu D-MAX EV: собственный «Cybertruck» с 263 км хода на одном заряде и почти такой же ценой

Японская компания Isuzu, хорошо известна своими дизельными пикапами, представила первую полностью электрическую модель D-MAX EV. Новинка выглядит довольно интересно. Она предлагает полный привод, режим бездорожья, тяговую способность до 3,5 тонны и глубину преодоления брода до 600 мм. Но вместе с этим приходит и высокая цена.

Характеристики Isuzu D-MAX EV

Пикап D-MAX EV построен на той же платформе, что и дизельная версия, и внешне выглядит почти так же. Но внутри находится новая электрическая силовая установка мощностью 130 кВт (174 л.с.), которая обеспечивает крутящий момент 325 Н-м. Авто имеет постоянный полный привод.

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Литий-ионный аккумуляторный блок емкостью 66,9 кВт-ч обеспечивает запас хода до 263 км по циклу WLTP. Зарядка с 20% до 80% занимает примерно один час (мощность до 50 кВт).

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Электропикап способен развивать максимальную скорость более 130 км/ч. Он может перевозить полезную нагрузку до 1000 кг. Как уже было сказано выше, тяговая нагрузка составляет до 3,5 тонны. Автомобиль имеет клиренс 210 мм и способен преодолевать брод до 600 мм. Для тяжелого бездорожья предусмотрен специальный режим Terrain Mode.

Цена

Электрический пикап Isuzu D-MAX EV будет доступен в стандартной версии с ценой от $81 тыс. и в варианте с двойной кабиной и ценой от $82,5 тыс. Цены указаны без учета НДС. Для сравнения, стоимость дизельной версии стартует с отметки $50 тыс. Поставки на рынок Европы начнутся в третьем квартале этого года. Праворульные версии для Великобритании ожидаются в начале 2026 года.

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Источник: electrek

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