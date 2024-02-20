Новости Украина 20.02.2024 в 16:08 comment views icon

ITC.ua запустил англоязычную версию сайта

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Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

ITC.ua запустил англоязычную версию сайта

Привет, хотим поделиться важным апдейтом — англосаксы захватили ITC.ua сегодня запустили англоязычный интерфейс сайта, который уже наверняка успели заметить некоторые особо внимательные читатели. Это позволит в дальнейшем активно развивать сайт и создавать еще больше интересного контента.

Зачем?

Стремимся в дальнейшем делать еще больше качественного украинского контента — для двух ключевых целей: а) укрепление лидерства ITC.ua как крупнейшего в Украине медиа об IT, играх, кино и авто; б) ускорение планов по многовекторному развитию сообщества людей с разными мнениями и взглядами вокруг разноформатной платформы в соответствии с новой стратегии развития проекта.

Надеемся, что этот и дальнейшие шаги обеспечат нам необходимые ресурсы для воплощения амбициозных целей и верим, что англоязычная версия ITC.ua — приближает нас к цивилизованному западному миру и Прочь от москвы :). А еще — поможет нам эффективнее противодействовать враждебной российской пропаганде и распространять важную информацию о технологических достижениях и достижениях талантливых украинцев на западную аудиторию.

Как перейти на англоязычную версию сайта

Переключатель языков на сайте уже обновился — найти его можно на привычном месте в верхнем правом углу. Надеемся, что сайт понравится и зарубежным читателям. Будем несказанно благодарны, если поддержите и распространите среди знакомых иностранцев.

Это только первый пункт нашего плана развития на 2024-й, поэтому не переключайтесь и следите за анонсами 😉

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


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