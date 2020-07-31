Изогнутый сверхширкоформатный 49-дюймовый монитор Philips 498P9 Brilliance приедет в Украину в августе по цене 29999 гривен

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Компания MMD представила новый изогнутый 49-дюймовый монитор Philips 498P9 Brilliance формата 32:9 SuperWide, который способен заменить пару стандартных 27-дюймовых Quad HD дисплеев с соотношением 16:9.

Модель оснащается VA-панелью с диагональю 49 дюймов (48,8 дюйма/124 см) и Dual QHD разрешением 5120×1440 пикселей, изгиб с кривизной 1800R обеспечивает меньшее искажение изображения и более широкое поле обзора. Подставка Compact Ergo Base позволяет наклонять, поворачивать и регулировать по высоте положение дисплея, подбирая оптимальное для пользователя положение.

Фирменная технология SmartImage анализирует контент, отображаемый на экране, и соответствующим образом оптимизирует работу дисплея. Система Adaptive-Sync обеспечивает плавность действия в компьютерных играх. Ну, а Flicker-Free и режим LowBlue сокращают мерцание и снижают утомляемость глаз.

Монитор оснащен несколькими портами для подключения, включая DisplayPort, HDMI и USB 3.2. Встроенный переключатель MultiClient Integrated KVM вместе с функцией Multi-View позволяет одновременно управлять двумя устройствами при помощи одной системы из монитора, клавиатуры и мыши, что экономит ещё больше времени и места. Достаточно просто нажать кнопку, чтобы переключиться между источниками сигнала, что особенно важно при многозадачной работе.

Монитор Philips 498P9 появится в продаже в августе 2020 года по ориентировочной цене 29999 гривен.

Источник: Philips