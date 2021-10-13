Компания Jabra представила новую модель гарнитуры Evolve2 75 из серии Evolve для корпоративных клиентов. Новое решение создано для того, чтобы упростить и сделать более продуктивной работу в гибком режиме из любого места для любого сотрудника, так как по опросам компании 68% сотрудников считают идеальным вариантом организации рабочего процесса гибридный сценарий, сочетающий работу из дома и в офисе.

Разработчики Jabra особо поработали над эргономичной посадкой гарнитуры на голове. Новая конструкция амбушюр с применением двух видов пеноматериала и покрытием из эко-кожи отличается улучшенной вентиляцией и пониженным давлением на уши. А благодаря усовершенствованной форме оголовья гарнитура более прочно сидит на голове. Это не только предотвращает возникновение дискомфорта, но и значительно повышает эффективность работы системы активного шумоподавления.

Evolve2 75 — это первая гарнитура в серии Jabra Evolve с полностью регулируемой системой активного шумоподавления (Jabra Advanced ANC). Теперь пользователи могут самостоятельно выбирать, хотят ли они слышать окружающие звуки, и в каком количестве. Благодаря персонализации настроек, например, MySound (для мобильного приложения Sound+), которая оптимизирует воспроизведение музыки в соответствии с персональными аудиопрофилями, и настроек эквалайзера, которые можно выполнить с помощью приложения Sound+ и Jabra Direct на мобильных устройствах или ПК, гарнитура Evolve2 75 отвечает любым потребностям пользователям. Модель также получила мощные динамики диаметром 40 мм и кодек AAC для прослушивания музыки.

Выдвижная штанга микрофона с возможностью отключения звука и автоматического ответа на вызов на 33% короче, чем у модели первого поколения Evolve 75. В рабочем положении штанга микрофона соответствует требованиям Microsoft для открытого офиса. Когда штанга опущена, микрофон отсекает окружающие звуки в офисах открытой планировки и шумных помещениях. Для сохранения высокого качества аудиосвязи на ходу у гарнитуры предусмотрен закрытый режим. Восемь микрофонов и алгоритм, применяемый тремя чипсетами, позволяют с еще большей точностью различать голос пользователя и окружающие шумы, тем самым повышая четкость аудиосвязи. Диапазон беспроводной связи доходит до 30 м.

Кроме того, гарнитура Evolve2 75 оснащена световым индикатором занятости, видимым из любого ракурса для еще большей концентрации. Продолжительность непрерывного разговора может доходить до 24 часов (при отключенной системе ANC и световом индикаторе занятости), что на 33% выше, чем у гарнитуры Evolve75. Продолжительность воспроизведения музыки — до 36 часов, при этом всего 15 минут зарядки добавляют до 4 часов работы гарнитуры.

Гарнитура Jabra Evolve2 75 будет доступна в 4 квартале 2021 года по рекомендованной розничной цене 329 евро.

Источник: Jabra