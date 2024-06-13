Jabra прекращает выпуск наушников и гарнитур — Elite 10 Gen 2 и Elite Active 8 Gen 2 станут последними моделями

Всего через несколько часов после анонса двух новых пар наушников материнская компания Jabra GN объявила, что Elite 10 Gen 2 и Elite 8 Active Gen 2 знаменуют собой конец ее бизнеса потребительских наушников. Это все, что она написала для длительной серии Elite после многих лет выпуска качественных продуктов.

Это решение выглядит несколько внезапным. Ранее в этом месяце Jabra пригласила представителей СМИ в свою штаб-квартиру в Копенгагене. Теперь, спустя всего пару недель, GN признает, что «рынки изменились» и попытки конкурировать с Apple, Samsung, Sony и бесчисленным количеством других брендов наушников больше не стоят затрат.

«Инвестиции, необходимые для будущих инноваций и роста в этом очень конкурентном пространстве, считаются неоправданными», — пишет GN в своем пресс-релизе.

Если анализировать ситуацию, поражение Jabra в борьбе с гораздо более крупными конкурентами было неизбежным. Пик для компании пришелся на эпоху Elite 65t / 75t между 2018 и 2020 годами, когда такие тяжеловесы, как Sony и Samsung, только готовились к завоеванию рынка беспроводных устройств и до того, как на ринг вышел ряд других конкурентов.

В конце концов, компания достигла того момента, когда она просто не могла больше выдерживать такие важные аспекты, как качество звука, шумоподавление и тому подобное. А недавно модельный ряд Elite стал слишком раздутым и начал отдавать предпочтение количеству над качеством. Прошлогодние наушники Elite 10 были очень удобны, однако уже не могли похвастаться качеством.

Источник: The Verge