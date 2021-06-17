Jaguar Land Rover разрабатывает электромобиль на водородных топливных элементах и приступит к его испытаниям в конце года

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Компания Jaguar Land Rover работает над прототипом электромобиля, работающего на водородных топливных элементах. К испытаниям прототипа планируется приступить в конце этого года. Электромобиль основан на модели Land Rover Defender. Компания заявляет, что сосредоточит испытания на «ключевых характеристиках», таких как расход топлива и внедорожные возможности.

Водородные топливные элементы являются частью стратегии компании по достижению нулевых выбросов выхлопных газов к 2036 году и нулевых выбросов углерода во всей цепочке поставок и операций к 2039 году. Электромобили на топливных элементах вырабатывают электроэнергию из водорода. В Jaguar Land Rover рассматривают автомобили на топливных элементах в качестве дополнения к аккумуляторным электромобилям.

«Мы знаем, что водород будет играть определённую роль в будущей комбинации силовых агрегатов для всей транспортной отрасли, также наряду с аккумуляторными электромобилями», — сказал глава подразделения компании по водородным и топливным элементам Ральф Клэг.

Технология, лежащая в основе водородных топливных элементов, делает их «идеальными для более крупных транспортных средств с большим радиусом действия или для тех, которые эксплуатируются в жарких или холодных условиях», — говорится в заявлении Jaguar Land Rover. Отмечается, что автомобили на водородных топливных элементах «обеспечивают высокую плотность энергии и быструю дозаправку, а также минимальные потери запаса хода при низких температурах».

Другие автопроизводители также проявляют интерес к автомобилям на базе водородных топливных элементов, в частности, Toyota и General Motors. Но пока что для таки транспортных средств недостаточно развита заправная инфраструктура.

Источник: The Verge