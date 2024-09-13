Jiyue 07: электроседан с автономным вождением L4 и запасом хода до 880 км

Китайский бренд Jiyue, совместное предприятие Geely и Baidu, анонсировал «умный автомобиль эры искусственного интеллекта» под названием Jiyue 07. Этот среднеразмерный электрический седан предлагает поддержку автономного вождения L4.

Jiyue 07 имеет закрытую переднюю решетку, непрерывную световую полосу, простирающуюся по нижней части капота, и характерные фары. Футуристический дизайн автомобиля продолжается с кнопками открывания дверей, расположенными на стойках B и C. Авто имеет коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,198.

С длиной 4953 мм, шириной 1989 мм, высотой 1475 мм и колесной базой 3013 мм обеспечивает много места для ног как передних, так и задних пассажиров, а также достаточно места для груза. Багажник объемом 581 л может расширяться до 1573 л со сложенными задними сиденьями.

Интерьер Jiyue 07 впечатляет огромным 35,6-дюймовым сенсорным экраном, который может функционировать как единый блок или быть разделенным на 3 отдельных сегмента. Руль в стиле штурвала придает автомобилю футуристический вид, а навигационная система оснащена картографией на уровне полос для повышенной точности.

Jiyue 07 доступен в трех версиях, каждая из которых соответствует различным потребностям и предпочтениям. Стандартная версия предлагает запас хода 660 км, тогда как версия Long Range может проехать до 880 км на одном заряде. Для тех, кто нуждается в выбросах адреналина в кровь, версия Performance обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды благодаря двум моторам.

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Версии с одним мотором используют архитектуру на 400 В и заднее размещение двигателя мощностью 200 кВт, который обеспечивает максимальный крутящий момент 343 Нм. В то же время двухмоторная версия Performance имеет архитектуру на 800 В, задний мотор мощностью 300 кВт и передний мотор мощностью 230 кВт, что обеспечивает общий крутящий момент 653 Нм.

Наиболее революционной особенностью Jiyue 07 является его высококлассная интеллектуальная система вождения Apollo 2.0 с возможностями автономного вождения L4. Уровень L4 предусматривает автономное вождение, которое не требует вмешательства водителя-человека в большинстве ситуаций, но водитель в любой момент может перехватить управление автомобилем. Похоже, Jiyue взяла пример с Tesla, и официально эта функция все еще находится в разработке и требует подписки.

Jiyue 07 доступен в шести ярких цветах с начальной ценой 209900 юаней (примерно €26,6 тыс.).

Источник: arenaev