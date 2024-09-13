Новости Авто 13.09.2024 в 14:26 comment views icon

Jiyue 07: электроседан с автономным вождением L4 и запасом хода до 880 км

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Китайский бренд Jiyue, совместное предприятие Geely и Baidu, анонсировал «умный автомобиль эры искусственного интеллекта» под названием Jiyue 07. Этот среднеразмерный электрический седан предлагает поддержку автономного вождения L4.

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Jiyue 07 имеет закрытую переднюю решетку, непрерывную световую полосу, простирающуюся по нижней части капота, и характерные фары. Футуристический дизайн автомобиля продолжается с кнопками открывания дверей, расположенными на стойках B и C. Авто имеет коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,198.

Jiyue 07: електроседан з автономним водінням L4 та запасом ходу до 880 км

С длиной 4953 мм, шириной 1989 мм, высотой 1475 мм и колесной базой 3013 мм обеспечивает много места для ног как передних, так и задних пассажиров, а также достаточно места для груза. Багажник объемом 581 л может расширяться до 1573 л со сложенными задними сиденьями.

Интерьер Jiyue 07 впечатляет огромным 35,6-дюймовым сенсорным экраном, который может функционировать как единый блок или быть разделенным на 3 отдельных сегмента. Руль в стиле штурвала придает автомобилю футуристический вид, а навигационная система оснащена картографией на уровне полос для повышенной точности.

Jiyue 07: електроседан з автономним водінням L4 та запасом ходу до 880 км

Jiyue 07 доступен в трех версиях, каждая из которых соответствует различным потребностям и предпочтениям. Стандартная версия предлагает запас хода 660 км, тогда как версия Long Range может проехать до 880 км на одном заряде. Для тех, кто нуждается в выбросах адреналина в кровь, версия Performance обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды благодаря двум моторам.

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Версии с одним мотором используют архитектуру на 400 В и заднее размещение двигателя мощностью 200 кВт, который обеспечивает максимальный крутящий момент 343 Нм. В то же время двухмоторная версия Performance имеет архитектуру на 800 В, задний мотор мощностью 300 кВт и передний мотор мощностью 230 кВт, что обеспечивает общий крутящий момент 653 Нм.

Jiyue 07: електроседан з автономним водінням L4 та запасом ходу до 880 км

Наиболее революционной особенностью Jiyue 07 является его высококлассная интеллектуальная система вождения Apollo 2.0 с возможностями автономного вождения L4. Уровень L4 предусматривает автономное вождение, которое не требует вмешательства водителя-человека в большинстве ситуаций, но водитель в любой момент может перехватить управление автомобилем. Похоже, Jiyue взяла пример с Tesla, и официально эта функция все еще находится в разработке и требует подписки.

Jiyue 07 доступен в шести ярких цветах с начальной ценой 209900 юаней (примерно €26,6 тыс.).

Источник: arenaev

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