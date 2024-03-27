Judas ─ «сюжетный Lego» от автора BioShock, вдохновленный XCOM и Civilization

Некоторые журналисты получили возможность поиграть в игру Judas от Ghost Story Games. За этим проектом стоит геймдизайнер Кен Левин, известный по игре BioShock.

Игра Judas во многом напоминает BioShock. Это сюжетно ориентированная одиночная игра, в которой придется полагаться на пистолет в одной руке и сверхъестественную силу в другой. Компанию игроку составят глубоко запутанные персонажи. На этот раз история будет гораздо больше реагировать на действия игрока. Она будет полна соперничеством между тремя персонажами, которые соревнуются за поддержку и внимание главного героя.

Левин дает понять, что это фактически воплощение концепции «сюжетного Lego», о которой он говорил 10 лет назад. Созданные вручную фрагменты повествования собраны в одно целое процедурными способами. Это позволит создать впечатление слаженного повествования для одного игрока, но оно будет отличаться для разных игроков.

Каждый раз после смерти персонаж «перепечатывается». Это также дает возможность изменить аспекты персонажа, как во многих лучших ролевых играх. Но Левин не хочет подчиняться каким-то определенным жанровым ярлыкам.

«Мы не пытаемся создать шутер от первого лица. Мы не пытаемся создать roguelite. Мы не пытаемся создать стратегическую игру», ─ говорит Левин.

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В Judas есть элементы такого рода жанров, но разработчики не стремились вписать игру в какую-то конкретную рамку.

Левин говорит, что некоторые из его «любимых однопользовательских игр» включают XCOM и Civilization. Они фактически построены по модульному принципу, и у них нет отдельной истории, как у нас, говорит Левин.

«Но я черпал много вдохновения из этих игр, потому что их карта создается во время выполнения, а наши карты в основном создаются или состоят из отдельных элементов во время выполнения. Корабль меняется каждый раз, когда вы умираете и возвращаетесь, макет корабля может быть другим. И поэтому мы черпали много вдохновения из этих типов одиночных игр. Но никому не приходилось воплощать это в рассказ», ─ заявляет Левин.

Как ожидается, игра Judas выйдет в марте 2025 года.

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Источник: gamesradar

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