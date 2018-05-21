К финалу Лиги чемпионов «Олимпийскому» подключили оплату банковскими картами. Всего установили 185 терминалов с поддержкой бесконтактных платежей

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Как известно, уже в эту субботу, 26 мая, на киевском НСК «Олимпийский» состоится главное футбольное событие года – финал Лиги Чемпионов сезона 2017/2018. В решающем матче встретятся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». К этому событию руководство «Олимпийского» приурочило долгожданный запуск сети для приема безналичной оплаты. Сразу оговорим, что сеть продолжит работать и после финала.

Моя самая главная спортивная победа :)Спустя 4 месяца работы мы подключили НСК«Олимпийский» к приему карт!!! Только… Опубліковано Valerii Novikov 21 травня 2018 р.

Всего было установлено 185 бесконтактных POS-терминалов Ощадбанка производства компании Ingenico. В данном случае используется новейшая модель Lane/ 5000, рассчитанная на интенсивное использование. Устройства распределили по 42 точках фудкорта верхнего и нижнего ярусов стадиона. С помощью терминалов болельщики смогут рассчитываться за еду и напитки платежными картами или устройствами с NFC-кошельками.

Куратором технической части реализации проекта является Mastercard, эксклюзивным банком-эквайером – «Ощадбанк».

Примечательно, что с момента открытия после реконструкции перед финалом Чемпионата Европы Евро-2012 в 2011 году на стадионе было проведено более 150 футбольных матчей и 10 концертов украинских и мировых звезд. Но терминалы для карточных расчетов в «главной спортивной и культурной арене страны» установили только сейчас. Впрочем, как говорится, лучше поздно, чем никогда.