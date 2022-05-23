К Главпочтамту на Крещатике выстроилась огромная очередь за новыми марками о российском корабле

Желающих приобрести новую марку о российском корабле, которая поступит в продажу в считанные часы, ожидалось оказалось очень много — с самого утра 23 мая в Главпочтамт в Киеве выстроилась огромная очередь. Фото и видео с места событий опубликовал директор «Укрпошти» Игорь Смелянский.

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Кстати, дата 23 мая выбрана неслучайно — сегодня День морской пехоты Украины, а также 40-й день после «трагической гибели» того же российского военного крейсера «Москва».

Марки «Русскій воєнний корабль ВСЬО» начнут продавать с 14:00 в 1500 отделениях «Укрпошти». Тираж — 5 миллионов экземпляров. Новая марка выйдет в двух номиналах: «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!» F для отправлений Украиной и «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!» W для международных отправлений. Стоимость блока (три марки и три купона) — 69 грн и $4,5 соответственно. Во избежание спекуляций ввели ограничение — не более 2 листов марок в одни руки.

Видео с очередью к Главпочтамту за новыми марками «Укрпошти» о российском корабле

По словам Смелянского, на первой неделе в отделение передали миллион марок — это весь тираж предыдущей марки. Если все марки разойдутся за один день, то «Укрпошта» выставит на продажу еще миллион до 27 мая. Кроме того, марки «Русскій воєнний корабль ВСЬО» также будут распространяться через интернет-площадки — для их продаж будет привлечено 6 онлайн-магазинов. На 4 украинских площадки продажи начнутся 24 мая, а еще на 2 международных — 25-27 мая. Названия и ссылки будут объявлены дополнительно вечером 23 мая. Похоже, в «Укрпоште» извлекли урок из своих прошлых ошибок и неудач во время продаж ажиотажной оригинальной марки «Русский военный корабль, иди…!», и в этот раз подготовились гораздо лучше.

Напомним, первая военная марка «Укрпочты» — «Русскій воєнний корабль, іді…» — вышла выпущенная 12 апреля, а ее дизайн оказался в определенной степени пророческим, ведь изображенный на ней флагман черноморского флота рф ракетный крейсер «Москва» 14 апреля украинские военные с помощью ракет «Нептун» отправили на дно моря и превратили в объект подводного культурного наследия Украины (его обломки внесены в реестр под номером 2064).

Можно вспомнить, что за набор оригинальных марок с российским кораблем на благотворительном аукционе Prozorro «Укрпошта» получила 5 миллионов гривен — эти средства были перечислены на спецсчет Нацбанка и направлены на гуманитарную помощь. В то же время, соучредитель monobank Олег Гороховский организовал собственный благотворительный розыгрыш ажиотажных марок «Укрпошти» — за два дня он собрал 8 754 000 грн, округлил эту сумму до 10 млн. грн и перечислил БФ «Сергія Притули» для закупки всего необходимого под нужды ВСУ.

На днях завершилось голосование в приложении «Дія», где украинцы выбрали название следующей марки — «Доброго вечора, ми з України». В голосовании приняли участие более полумиллиона украинцев, а за марку-победителя проголосовали 35% опрашиваемых. Смелянский сообщил, что работа над маркой начинается, и уже на следующей неделе должен быть объявлен конкурс на лучший дизайн и голосование за него. Также «Укрпошта» планирует выпустить марки с легендарным Ан-225 «Мрія» и еще одну с псом-разминировщиком Патроном.

Еще один забавный факт: фото Смелянского также привлекло внимание к припаркованным на тротуаре автомобилям — начальник инспекции по парковке Сергей Дубенко сообщил, что направил туда инспекторов.