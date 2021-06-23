Кабмін пропонує прирівняти електронний квиток до паперового, що дозволить запустити е-квиток по всій Україні





Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд пропонує прирівняти до паперового електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті.

Під час сьогоднішнього засідання Кабміну вже схвалили законопроєкт, який затверджує форму, реквізити та відомості, що має містити е-квиток. Це створить умови для належного функціонування автоматизованої системи оплати проїзду та дасть можливість використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті країни.

Зазначимо, що у Маріуполі вже запустили єдиний е-квиток муніципального транспорту SmartTicketCity, який дозволяє оплачувати проїзд одразу на всіх видах транспорту.

За словами колишнього міністра інфраструктури Владислава Криклія, впровадження єдиного е-квитка муніципального транспортного процесингу дозволить українським містам сформувати один підхід до безготівкової оплати проїзду у громадському транспорті, спростити придбання поїздки онлайн, у тому числі не лише для мешканців, але й для гостей міста. При цьому, розрахуватися за проїзд можна будь-якими безконтактними платіжними засобами будь-якого банку України та світу.

Джерело: Прем‘єр-міністр України