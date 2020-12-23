Кабмин упростил получение вида на жительство для IT-специалистов из Беларуси

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Правительство приняло решение, которое упростит оформление вида на жительство в Украине для высококвалифицированных специалистов из Беларуси. Об этом в своем канале в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«‎Поддержали решение, которое позволяет беларуским предпринимателям, специалистам в области IT и инноваций и членам их семей одновременно с разрешением на иммиграцию подавать заявление о выдаче вида на жительство. Кроме того, процедура рассмотрения и получения таких документов будет осуществляться в сокращенный срок, а именно за три рабочих дня». Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Как уточнили в МВД Украины, отныне граждане Беларуси и члены их семей при обращении в территориальные органы ДМС с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию (как высококвалифицированные специалисты, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины) смогут одновременно подать заявление о выдаче вида на жительство. Последний документ будет оформлен на весь период рассмотрения заявления на иммиграцию. Это позволит им свободно пересекать государственную границу Украины в течение времени пока будет рассматриваться их заявление на иммиграцию.

Ранее Минцифра запустила специальный сайт Belarustoukraine.com, представляющий собой гайд для ІТ-фрилансеров, специалистов и компаний, желающих переехать работать в Украину.